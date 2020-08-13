"Ньюкасл" вернул Джо Уиллока

"Ньюкасл" завершил приобретение полузащитника "Арсенала" Джо Уиллока за 25 миллионов фунтов.

Уиллок блестяще провел вторую половину прошлого сезона за "Ньюкасл" на правах аренды, забив восемь голов в 14 матчах Премьер-Лиги. Так Джо стал трансферной целью номер один для "сорок".



"Арсенал" долгое время не собирался продавать своего воспитанника, но затем смягчил позицию и принял предложение "Ньюкасла".



Пройдя медицинское обследование в пятницу утром, сейчас Уиллок заключил с "сороками" шестилетний контракт и получил 28-й номер. Сделка была заключена в срок до воскресного матча против "Вест Хэма", но участие Джо в нем под вопросом.



"Я в восторге. Я с удовольствием провел здесь время в прошлом сезоне, и я очень рад вернуться и стать игроком "Ньюкасла".



"Конечно, расставание с "Арсеналом" — это большой шаг, и я бы хотел поблагодарить каждого, кто связан с клубом, за всю их поддержку на протяжении этих лет, но это правильный переход в правильный клуб в правильное время".



"В прошлом сезоне мне довелось сыграть только перед небольшим количеством фанатов "Ньюкасла" дома, поэтому мне не терпится ощутить атмосферу переполненного "Сент-Джеймс Парк". Вперед, "сороки"! — сообщил 21-летний англичанин, который находился в системе "Арсенала" с четырех лет.