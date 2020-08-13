"Ньюкасл" вернул Джо Уиллока

Джо Уиллок "Ньюкасл" завершил приобретение полузащитника "Арсенала" Джо Уиллока за 25 миллионов фунтов.

Уиллок блестяще провел вторую половину прошлого сезона за "Ньюкасл" на правах аренды, забив восемь голов в 14 матчах Премьер-Лиги. Так Джо стал трансферной целью номер один для "сорок".

"Арсенал" долгое время не собирался продавать своего воспитанника, но затем смягчил позицию и принял предложение "Ньюкасла".

Пройдя медицинское обследование в пятницу утром, сейчас Уиллок заключил с "сороками" шестилетний контракт и получил 28-й номер. Сделка была заключена в срок до воскресного матча против "Вест Хэма", но участие Джо в нем под вопросом.

"Я в восторге. Я с удовольствием провел здесь время в прошлом сезоне, и я очень рад вернуться и стать игроком "Ньюкасла".

"Конечно, расставание с "Арсеналом" — это большой шаг, и я бы хотел поблагодарить каждого, кто связан с клубом, за всю их поддержку на протяжении этих лет, но это правильный переход в правильный клуб в правильное время".

"В прошлом сезоне мне довелось сыграть только перед небольшим количеством фанатов "Ньюкасла" дома, поэтому мне не терпится ощутить атмосферу переполненного "Сент-Джеймс Парк". Вперед, "сороки"! — сообщил 21-летний англичанин, который находился в системе "Арсенала" с четырех лет.


Метки награды, Ньюкасл, трансферы, Уиллок

Автор mihajlo   

Дата 13.08.2021 19:00

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Последние комментарии:




  1. denkik 13.08.2021 19:53 # denkik
    Уиллок - аут, Мэддисон - ин. Почти половина суммы уже есть

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  2. red-devil-4ever 13.08.2021 19:12 # red-devil-4ever
    хороший парень, 10-ку забьет в новом сезоне

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  3. jirrort 13.08.2021 19:09 # jirrort
    На повышение!!!

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