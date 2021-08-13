"Арсенал" не спрашивал Артету насчет съемок фильма Amazon
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета признался, что его никто не спрашивал насчет съемок документального фильма Amazon в сезоне 2021/22.
В прошлом месяце было объявлено, что "канониры" станут очередными героями многосерийного фильма All or Nothing от Amazon Prime.
В новом сезоне камера будет по пятам следовать за Артетой и его игроками, однако боссы клуба не спрашивали об этом Микеля.
"Нет, меня не спрашивали. Это решение было принято клубом, оно в лучших интересах этого футбольного клуба. Мы постараемся этому помочь, насколько это возможно".
"Несколько лет назад у меня был подобный опыт в "Манчестер Сити". Мы постараемся помочь, чтобы каждый увидел, что этот клуб означает и как здесь делаются дела", — цитирует Артету Goal.
13.08.2021 18:00
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Последние комментарии:
амазон ришили гей порно снимать
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Про что там снимать? Как они просирают год за годом и стрегут абонименты?)
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ну правильно он же куколд
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