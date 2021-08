"Арсенал" не спрашивал Артету насчет съемок фильма Amazon

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета признался, что его никто не спрашивал насчет съемок документального фильма Amazon в сезоне 2021/22.

В прошлом месяце было объявлено, что "канониры" станут очередными героями многосерийного фильма All or Nothing от Amazon Prime.



В новом сезоне камера будет по пятам следовать за Артетой и его игроками, однако боссы клуба не спрашивали об этом Микеля.



"Нет, меня не спрашивали. Это решение было принято клубом, оно в лучших интересах этого футбольного клуба. Мы постараемся этому помочь, насколько это возможно".



"Несколько лет назад у меня был подобный опыт в "Манчестер Сити". Мы постараемся помочь, чтобы каждый увидел, что этот клуб означает и как здесь делаются дела", — цитирует Артету Goal.