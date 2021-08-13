"Арсенал" не спрашивал Артету насчет съемок фильма Amazon

Микель Артета Главный тренер "Арсенала" Микель Артета признался, что его никто не спрашивал насчет съемок документального фильма Amazon в сезоне 2021/22.

В прошлом месяце было объявлено, что "канониры" станут очередными героями многосерийного фильма All or Nothing от Amazon Prime.

В новом сезоне камера будет по пятам следовать за Артетой и его игроками, однако боссы клуба не спрашивали об этом Микеля.

"Нет, меня не спрашивали. Это решение было принято клубом, оно в лучших интересах этого футбольного клуба. Мы постараемся этому помочь, насколько это возможно".

"Несколько лет назад у меня был подобный опыт в "Манчестер Сити". Мы постараемся помочь, чтобы каждый увидел, что этот клуб означает и как здесь делаются дела", — цитирует Артету Goal.


Метки Amazon, Арсенал, Артета

Автор mihajlo   

Дата 13.08.2021 18:00

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  1. liverpyl 13.08.2021 19:08 # liverpyl
    амазон ришили гей порно снимать

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  2. dmitkhar 13.08.2021 18:54 # dmitkhar
    Про что там снимать? Как они просирают год за годом и стрегут абонименты?)

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  3. liverpyl 13.08.2021 18:38 # liverpyl
    ну правильно он же куколд

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