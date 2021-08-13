Зийеш избежал операции и вернется через две недели

Вингер "Челси" Хаким Зийеш избежал операции на плече и может вернуться на футбольное поле через две недели.

Напомним, именно Зийеш открыл счет в матче за Суперкубок Европы против "Вильярреала" в минувшую среду, но вскоре после своего гола получил травму и остаток матча провел на трибунах с зафиксированной рукой.



К счастью, повреждение незначительно и не требует хирургического вмешательства. 28-летний марокканец не сыграет против "Кристал Пэлас" в субботу, но может вернуться к "Ливерпулю" 28 августа.



"Этот матч Хаким точно пропустит из-за своей травмы. Лечение будет консервативным, ему не нужна операция, и это очень хорошая новость, учитывая характер проблемы".



"Мы надеемся, что никаких осложнений не возникнет, и он вернется на поле в течение двух недель. Мы надеемся на это, но не можем обещать. Такова наша надежда", — цитирует главного тренера "синих" Томаса Тухеля The Independent.