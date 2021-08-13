Зийеш избежал операции и вернется через две недели

Хаким Зийеш Вингер "Челси" Хаким Зийеш избежал операции на плече и может вернуться на футбольное поле через две недели.

Напомним, именно Зийеш открыл счет в матче за Суперкубок Европы против "Вильярреала" в минувшую среду, но вскоре после своего гола получил травму и остаток матча провел на трибунах с зафиксированной рукой.

К счастью, повреждение незначительно и не требует хирургического вмешательства. 28-летний марокканец не сыграет против "Кристал Пэлас" в субботу, но может вернуться к "Ливерпулю" 28 августа.

"Этот матч Хаким точно пропустит из-за своей травмы. Лечение будет консервативным, ему не нужна операция, и это очень хорошая новость, учитывая характер проблемы".

"Мы надеемся, что никаких осложнений не возникнет, и он вернется на поле в течение двух недель. Мы надеемся на это, но не можем обещать. Такова наша надежда", — цитирует главного тренера "синих" Томаса Тухеля The Independent.


Метки Зийеш, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.08.2021 17:00

Количество просмотров Просмотров: 963

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  1. bezviz 13.08.2021 19:40 # bezviz
    пись пись в рот хейтерам)))

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  2. murderface616 13.08.2021 17:44 # murderface616
    заебись, ой как заебись. успеет обоссать колбасников

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  3. jirrort 13.08.2021 17:10 # jirrort
    Тихиня обосрался!!!

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  4. asnural 13.08.2021 17:01 # asnural
    Качать плечи

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