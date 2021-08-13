Зийеш избежал операции и вернется через две недели
Вингер "Челси" Хаким Зийеш избежал операции на плече и может вернуться на футбольное поле через две недели.
Напомним, именно Зийеш открыл счет в матче за Суперкубок Европы против "Вильярреала" в минувшую среду, но вскоре после своего гола получил травму и остаток матча провел на трибунах с зафиксированной рукой.
К счастью, повреждение незначительно и не требует хирургического вмешательства. 28-летний марокканец не сыграет против "Кристал Пэлас" в субботу, но может вернуться к "Ливерпулю" 28 августа.
"Этот матч Хаким точно пропустит из-за своей травмы. Лечение будет консервативным, ему не нужна операция, и это очень хорошая новость, учитывая характер проблемы".
"Мы надеемся, что никаких осложнений не возникнет, и он вернется на поле в течение двух недель. Мы надеемся на это, но не можем обещать. Такова наша надежда", — цитирует главного тренера "синих" Томаса Тухеля The Independent.
13.08.2021 17:00
Просмотров: 963
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
пись пись в рот хейтерам)))
(ответить)
заебись, ой как заебись. успеет обоссать колбасников
(ответить)
Тихиня обосрался!!!
(ответить)
Качать плечи
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий