Клопп — про покупки МЮ: "Я не знаю, как они это сделали"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что недоумевает по поводу трансферной активности "Манчестер Юнайтед" этим летом.
Этим летом "Ливерпуль" ведет себя скромно на трансферном рынке на фоне "Челси", "Манчестер Сити" и ПСЖ, которые оформили ряд громких и дорогостоящих переходов.
Клопп знает, что у некоторых клубов есть доступ к почти неограниченным ресурсам своих владельцев, а вот как "Юнайтед" в разгар кризиса смог оформить Джейдона Санчо за 73 миллиона фунтов и Рафаэля Варана за 43 млн. фунтов, Юрген не понимает.
"Все мы знаем ситуацию "Челси", "Сити" и ПСЖ. Если говорить об активности "Юнайтед", то я не знаю, как они это сделали".
"Мы делаем это по-своему. Нам позволено тратить деньги, которые мы зарабатываем, и так было всегда. В этом году мы потратили деньги на Конате до того, как их заработали, потому что после прошлого сезона мы совершенно не могли рисковать с этой позицией".
"Меня никогда не удивляла финансовая мощь "Челси", "Сити" или "Юнайтед". Я здесь достаточно давно, чтобы знать, что они всегда находят решения для такого рода вещей", — цитирует Клоппа ESPN.
13.08.2021 16:00
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обсцыкал русню в очередной раз. просто по умолчанию
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Херню сказал какую-то
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Клопа Жаба ест
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А кого Челси купил? Что за предъявы, але
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типичные колбасные нищеброды
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Ливерпулю как и Арсеналу ничего хорошего ждать от сезона не приходится. Денех нема.
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Вот так завидуют нищеброды, успешным и состоятельным людям, просто портовые xyeсосы - как и вся их когорта глориков 14идорашек.
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Как ж заебал очкастый пидорас
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Чувствует что его где то наебало руководство Ливерпуля. Могли бы ему хоть замену для Вейналдума купить, пздц конечно жадные руководство ЛФК. Вон Арсенал и то тратиться больше
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Далеко не всегда получается, как Клопп говорит. Даже во времена САФа клуб не мог купить кого хочет. По разными причинам. Ну, например, Роналдинье не смогли в своё время. И сейчас ещё тяжелее конечно,т к есть мешки типа псж и сити, есть гранды типа РМ или Бавария, или Юве.
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Залупки мю
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Откуда средства он знает. Вообщем то Челси продали игроков этим летом уже на 65 млн. фунтов + Абрахам уйдет за 35-40 млн. Даже Жиру впихнули за пару млн. А у тебя Вилайдум за бесплатно ушел.
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Олицетворение завистливых колбасников с фапли
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МЮ и Ливерпуль не тратят деньги своих владельцев, потому что они жадные и нацелены на выкачивании денег их своих клубов.
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