Клопп — про покупки МЮ: "Я не знаю, как они это сделали"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что недоумевает по поводу трансферной активности "Манчестер Юнайтед" этим летом.

Этим летом "Ливерпуль" ведет себя скромно на трансферном рынке на фоне "Челси", "Манчестер Сити" и ПСЖ, которые оформили ряд громких и дорогостоящих переходов.

Клопп знает, что у некоторых клубов есть доступ к почти неограниченным ресурсам своих владельцев, а вот как "Юнайтед" в разгар кризиса смог оформить Джейдона Санчо за 73 миллиона фунтов и Рафаэля Варана за 43 млн. фунтов, Юрген не понимает.

"Все мы знаем ситуацию "Челси", "Сити" и ПСЖ. Если говорить об активности "Юнайтед", то я не знаю, как они это сделали".

"Мы делаем это по-своему. Нам позволено тратить деньги, которые мы зарабатываем, и так было всегда. В этом году мы потратили деньги на Конате до того, как их заработали, потому что после прошлого сезона мы совершенно не могли рисковать с этой позицией".

"Меня никогда не удивляла финансовая мощь "Челси", "Сити" или "Юнайтед". Я здесь достаточно давно, чтобы знать, что они всегда находят решения для такого рода вещей", — цитирует Клоппа ESPN.


Метки Клопп, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 13.08.2021 16:00

Количество просмотров Просмотров: 5489

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Последние комментарии:




  1. dallaslp 13.08.2021 18:36 # dallaslp
    обсцыкал русню в очередной раз. просто по умолчанию

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  2. whitecolor 13.08.2021 17:13 # whitecolor
    Херню сказал какую-то

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  3. asnural 13.08.2021 17:06 # asnural
    Клопа Жаба ест

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  4. gidro-met 13.08.2021 17:05 # gidro-met
    А кого Челси купил? Что за предъявы, але

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  5. murderface616 13.08.2021 16:48 # murderface616
    типичные колбасные нищеброды

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  6. easports 13.08.2021 16:44 # easports
    Ливерпулю как и Арсеналу ничего хорошего ждать от сезона не приходится. Денех нема.

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  7. mancityman 13.08.2021 16:38 # mancityman
    Вот так завидуют нищеброды, успешным и состоятельным людям, просто портовые xyeсосы - как и вся их когорта глориков 14идорашек.

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  8. chr1s8rown 13.08.2021 16:36 # chr1s8rown
    Как ж заебал очкастый пидорас

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  9. j24081993 13.08.2021 16:29 # j24081993
    Чувствует что его где то наебало руководство Ливерпуля. Могли бы ему хоть замену для Вейналдума купить, пздц конечно жадные руководство ЛФК. Вон Арсенал и то тратиться больше

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  10. mancunia-planet 13.08.2021 16:20 # mancunia-planet
    Далеко не всегда получается, как Клопп говорит. Даже во времена САФа клуб не мог купить кого хочет. По разными причинам. Ну, например, Роналдинье не смогли в своё время. И сейчас ещё тяжелее конечно,т к есть мешки типа псж и сити, есть гранды типа РМ или Бавария, или Юве.

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  11. ganinilyha 13.08.2021 16:17 # ganinilyha
    Залупки мю

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  12. ask 13.08.2021 16:16 # ask
    Откуда средства он знает. Вообщем то Челси продали игроков этим летом уже на 65 млн. фунтов + Абрахам уйдет за 35-40 млн. Даже Жиру впихнули за пару млн. А у тебя Вилайдум за бесплатно ушел.

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  13. meshuggah 13.08.2021 16:05 # meshuggah
    Олицетворение завистливых колбасников с фапли

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  14. suddenly 13.08.2021 16:04 # suddenly
    МЮ и Ливерпуль не тратят деньги своих владельцев, потому что они жадные и нацелены на выкачивании денег их своих клубов.

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