Клопп — про покупки МЮ: "Я не знаю, как они это сделали"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что недоумевает по поводу трансферной активности "Манчестер Юнайтед" этим летом.

Этим летом "Ливерпуль" ведет себя скромно на трансферном рынке на фоне "Челси", "Манчестер Сити" и ПСЖ, которые оформили ряд громких и дорогостоящих переходов.



Клопп знает, что у некоторых клубов есть доступ к почти неограниченным ресурсам своих владельцев, а вот как "Юнайтед" в разгар кризиса смог оформить Джейдона Санчо за 73 миллиона фунтов и Рафаэля Варана за 43 млн. фунтов, Юрген не понимает.



"Все мы знаем ситуацию "Челси", "Сити" и ПСЖ. Если говорить об активности "Юнайтед", то я не знаю, как они это сделали".



"Мы делаем это по-своему. Нам позволено тратить деньги, которые мы зарабатываем, и так было всегда. В этом году мы потратили деньги на Конате до того, как их заработали, потому что после прошлого сезона мы совершенно не могли рисковать с этой позицией".



"Меня никогда не удивляла финансовая мощь "Челси", "Сити" или "Юнайтед". Я здесь достаточно давно, чтобы знать, что они всегда находят решения для такого рода вещей", — цитирует Клоппа ESPN.