1-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча пятницы

В пятницу, 13 августа, поединком "Брентфорда" и "Арсенала" стартует 1-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

БРЕНТФОРД — АРСЕНАЛ 22:00



Для "Брентфорда" это будет дебют в Премьер-Лиге. Пробившиеся наверх через победу в плей-офф Чемпионшипа "пчелы" свой последний матч в высшем дивизионе сыграли еще в мае 1947 — по иронии судьбы их соперником был "Арсенал", отобравший три очка (1:0).



"Арсенал" завершил прошлый сезон Премьер-Лиги пятью победами подряд, но к финишу пришел только восьмым, впервые с 1977 года не попав в топ-7. Таким образом, "канониры" остались без еврокубков.



Нападающий "Брентфорда" Айвен Тоуни стал лучшим бомбардиром Чемпионшипа в прошлом сезоне, наколотив 33 мяча, однако в рамках Премьер-Лиги он сыграл только 12 минут за карьеру — в составе "Ньюкасла" в кампании 2015/16.



"Арсенал" может впервые со времен Арсена Венгера (2015 год) оформить пять побед подряд на выезде в Премьер-Лиге.



Тоуни готов выйти в старте "Брентфорда", несмотря на пропущенный товарищеский матч против "Валенсии" из-за проблем с шеей. Джош Дасилва и Матиас Йенсен травмированы.



"Арсенал" готов задействовать своих новичков Бена Уайта, Нуну Тавареша и Альбера Самби Локонгу. Капитан Пьер-Эмерик Обамеянг, которого связывают с уходом из клуба, не тренировался последние два дня и едва ли сыграет. Габриэль, Томас Партей и Эдди Нкетиа вернутся не раньше сентября.