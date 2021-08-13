1-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча пятницы

Эмиль Смит-Роу и Бен Уайт В пятницу, 13 августа, поединком "Брентфорда" и "Арсенала" стартует 1-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

БРЕНТФОРД — АРСЕНАЛ 22:00

Для "Брентфорда" это будет дебют в Премьер-Лиге. Пробившиеся наверх через победу в плей-офф Чемпионшипа "пчелы" свой последний матч в высшем дивизионе сыграли еще в мае 1947 — по иронии судьбы их соперником был "Арсенал", отобравший три очка (1:0).

"Арсенал" завершил прошлый сезон Премьер-Лиги пятью победами подряд, но к финишу пришел только восьмым, впервые с 1977 года не попав в топ-7. Таким образом, "канониры" остались без еврокубков.

Нападающий "Брентфорда" Айвен Тоуни стал лучшим бомбардиром Чемпионшипа в прошлом сезоне, наколотив 33 мяча, однако в рамках Премьер-Лиги он сыграл только 12 минут за карьеру — в составе "Ньюкасла" в кампании 2015/16.

"Арсенал" может впервые со времен Арсена Венгера (2015 год) оформить пять побед подряд на выезде в Премьер-Лиге.

Тоуни готов выйти в старте "Брентфорда", несмотря на пропущенный товарищеский матч против "Валенсии" из-за проблем с шеей. Джош Дасилва и Матиас Йенсен травмированы.

"Арсенал" готов задействовать своих новичков Бена Уайта, Нуну Тавареша и Альбера Самби Локонгу. Капитан Пьер-Эмерик Обамеянг, которого связывают с уходом из клуба, не тренировался последние два дня и едва ли сыграет. Габриэль, Томас Партей и Эдди Нкетиа вернутся не раньше сентября.


Метки анонс тура, Арсенал, Брентфорд, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 13.08.2021 15:20

Количество просмотров Просмотров: 3583

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. anabanana94 13.08.2021 19:56 # anabanana94
    Пацаны долго думал стоит ли с вами делится одной новостью или нет, решил, что не стоит.

    (ответить)

  2. erevansky 13.08.2021 19:43 # erevansky
    8tsmib
    mn2rl4

    Вступайте, пока есть время

    (ответить)

  3. gameboy 13.08.2021 19:41 # gameboy
    Где АПЛ смотреть будете? Какую может подписку купить, посоветуйте

    (ответить)

  4. bezviz 13.08.2021 19:41 # bezviz
    Зийеш избежал операции и вернется через две недели

    хахаха пись пись ёпта на хейтеров, к 2 туру вернется, а робертсон на 2 месяца выбыл, хаха пись пись)

    (ответить)

  5. gameboy 13.08.2021 19:40 # gameboy
    Ну че народ, погнали нахой

    (ответить)

  6. jirrort 13.08.2021 19:33 # jirrort
    Предупреждаю,я Армянский Вин Дизель,лучше не попадайтесь мне на дорогах, маленькие мои!

    (ответить)

  7. narcot 13.08.2021 19:15 # narcot
    918 млн. евро отдало на трансферы руководство «Сити», когда клуб возглавляет Пеп Гвардиола

    (ответить)

  8. red-devil-4ever 13.08.2021 19:13 # red-devil-4ever
    А кто ж у Арсенала в нападении будет? Лаказетт, Обамеянг, Нкетия не играют. Тяжко придется против новичков.

    (ответить)

  9. mafia 13.08.2021 18:49 # mafia
    ИМПЕРАТОРЫ

    (ответить)

  10. meshuggah 13.08.2021 18:43 # meshuggah
    Сорри братики, но лига фентези для петоров

    (ответить)

  11. meshuggah 13.08.2021 18:41 # meshuggah
    Братики местные тыжпрограммисты запилите где нить конкурс прогнозистов онли фапля онли фан

    (ответить)

  12. royal-arsenal 13.08.2021 18:31 # royal-arsenal
    КАРТАВЫЙ НИК | ЛИВЕРПУЛЬ НЕ ВЫИГРАЕТ АПЛ | МЮ - НОВЫЙ ЧЕМПИОН?
    https://www.youtube.com/watch?v=ueEuk6w6PFo

    Резюмирую видос:
    Ливерпулю пизда
    Челси ничего нельзя рушить
    Арсенал и круто провалится с Артетой, или вознесётся до небес

    Прикольный кароч гость, Никитос

    (ответить)

  13. liverpool-95 13.08.2021 18:22 # liverpool-95
    Это касается только достойных фанатов Ливерпуль.

    Нашем чате , порядок , без мата, уважение. 80% все ветераны , если
    ты достойный чел , присоединяйся.

    https://t.me/liverpoolfans95

    (ответить)

  14. jirrort 13.08.2021 18:13 # jirrort
    — Почему в Африке так много болезней? — Потому что таблетки нужно запивать водой.

    (ответить)

  15. scrim 13.08.2021 17:42 # scrim
    Ребзя, я чет не вдупляю, почему я могу оставить прогноз ?
    https://ibb.co/r7129vV

    (ответить)

  16. true-manc 13.08.2021 17:38 # true-manc
    Не хотите оказаться на страпоне? Тогда вступайте в фентези лигу фапла

    13.08.2021 13:10 #
    melwood-lfc

    https://fantasy.premierleague.com/

    H2H лига: 9z5tta

    Classic Cup лига: vfwudc

    Источник: http://fapl.ru/posts/87663/?c=1#c7393516

    (ответить)

  17. m-ballack 13.08.2021 17:37 # m-ballack
    Not available for the match against Crystal Palace on 14/8 - Expected back 22 Aug

    Ну се, меняем Лукаку с фф. Поставил турбомимовернера, пару моментов запорит. Во втором туре переобуваемся!

    (ответить)

  18. scrim 13.08.2021 17:35 # scrim
    уехехе фапловский конкурс прогнозистов работает, что за странный прекол
    http://fapl.ru/predict3/

    (ответить)

  19. b84 13.08.2021 17:28 # b84
    Военнослужащий армии самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Цуприк напился и открыл огонь по сослуживцам. Служащий в девятом отдельном мотострелковом полку первого армейского корпуса Цуприк ввязался в драку с другими военнослужащими после употребления спиртных напитков. В ходе конфликта он применил штатное оружие и гранату, в результате чего погибли семь человек, включая троих мирных жителей народной республики.

    Отмечается, что на данный момент ведутся поиски пьяного ополченца. Стало известно, что Цуприк до сих пор в нетрезвом состоянии разгуливает по городу и стреляет во все подряд.

    (ответить)

  20. bushido 13.08.2021 17:19 # bushido
    Брентфорд, подтяни фланг, опасайтесь гейгуннеров на поле

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: