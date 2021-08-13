1-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча пятницы
В пятницу, 13 августа, поединком "Брентфорда" и "Арсенала" стартует 1-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.
БРЕНТФОРД — АРСЕНАЛ 22:00
Для "Брентфорда" это будет дебют в Премьер-Лиге. Пробившиеся наверх через победу в плей-офф Чемпионшипа "пчелы" свой последний матч в высшем дивизионе сыграли еще в мае 1947 — по иронии судьбы их соперником был "Арсенал", отобравший три очка (1:0).
"Арсенал" завершил прошлый сезон Премьер-Лиги пятью победами подряд, но к финишу пришел только восьмым, впервые с 1977 года не попав в топ-7. Таким образом, "канониры" остались без еврокубков.
Нападающий "Брентфорда" Айвен Тоуни стал лучшим бомбардиром Чемпионшипа в прошлом сезоне, наколотив 33 мяча, однако в рамках Премьер-Лиги он сыграл только 12 минут за карьеру — в составе "Ньюкасла" в кампании 2015/16.
"Арсенал" может впервые со времен Арсена Венгера (2015 год) оформить пять побед подряд на выезде в Премьер-Лиге.
Тоуни готов выйти в старте "Брентфорда", несмотря на пропущенный товарищеский матч против "Валенсии" из-за проблем с шеей. Джош Дасилва и Матиас Йенсен травмированы.
"Арсенал" готов задействовать своих новичков Бена Уайта, Нуну Тавареша и Альбера Самби Локонгу. Капитан Пьер-Эмерик Обамеянг, которого связывают с уходом из клуба, не тренировался последние два дня и едва ли сыграет. Габриэль, Томас Партей и Эдди Нкетиа вернутся не раньше сентября.
13.08.2021 15:20
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Последние комментарии:
Пацаны долго думал стоит ли с вами делится одной новостью или нет, решил, что не стоит.
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8tsmib
mn2rl4
Вступайте, пока есть время
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Где АПЛ смотреть будете? Какую может подписку купить, посоветуйте
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Зийеш избежал операции и вернется через две недели
хахаха пись пись ёпта на хейтеров, к 2 туру вернется, а робертсон на 2 месяца выбыл, хаха пись пись)
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Ну че народ, погнали нахой
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Предупреждаю,я Армянский Вин Дизель,лучше не попадайтесь мне на дорогах, маленькие мои!
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918 млн. евро отдало на трансферы руководство «Сити», когда клуб возглавляет Пеп Гвардиола
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А кто ж у Арсенала в нападении будет? Лаказетт, Обамеянг, Нкетия не играют. Тяжко придется против новичков.
(ответить)
ИМПЕРАТОРЫ
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Сорри братики, но лига фентези для петоров
(ответить)
Братики местные тыжпрограммисты запилите где нить конкурс прогнозистов онли фапля онли фан
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КАРТАВЫЙ НИК | ЛИВЕРПУЛЬ НЕ ВЫИГРАЕТ АПЛ | МЮ - НОВЫЙ ЧЕМПИОН?
https://www.youtube.com/watch?v=ueEuk6w6PFo
Резюмирую видос:
Ливерпулю пизда
Челси ничего нельзя рушить
Арсенал и круто провалится с Артетой, или вознесётся до небес
Прикольный кароч гость, Никитос
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Это касается только достойных фанатов Ливерпуль.
Нашем чате , порядок , без мата, уважение. 80% все ветераны , если
ты достойный чел , присоединяйся.
https://t.me/liverpoolfans95
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— Почему в Африке так много болезней? — Потому что таблетки нужно запивать водой.
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Ребзя, я чет не вдупляю, почему я могу оставить прогноз ?
https://ibb.co/r7129vV
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Не хотите оказаться на страпоне? Тогда вступайте в фентези лигу фапла
13.08.2021 13:10 #
melwood-lfc
https://fantasy.premierleague.com/
H2H лига: 9z5tta
Classic Cup лига: vfwudc
Источник: http://fapl.ru/posts/87663/?c=1#c7393516
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Not available for the match against Crystal Palace on 14/8 - Expected back 22 Aug
Ну се, меняем Лукаку с фф. Поставил турбомимовернера, пару моментов запорит. Во втором туре переобуваемся!
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уехехе фапловский конкурс прогнозистов работает, что за странный прекол
http://fapl.ru/predict3/
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Военнослужащий армии самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Цуприк напился и открыл огонь по сослуживцам. Служащий в девятом отдельном мотострелковом полку первого армейского корпуса Цуприк ввязался в драку с другими военнослужащими после употребления спиртных напитков. В ходе конфликта он применил штатное оружие и гранату, в результате чего погибли семь человек, включая троих мирных жителей народной республики.
Отмечается, что на данный момент ведутся поиски пьяного ополченца. Стало известно, что Цуприк до сих пор в нетрезвом состоянии разгуливает по городу и стреляет во все подряд.
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Брентфорд, подтяни фланг, опасайтесь гейгуннеров на поле
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