Кейн приступил к тренировкам с "Тоттенхэмом"

Харри Кейн Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн приступил к тренировкам в общей группе.

Последние пять дней Кейн проживал на тренировочной базе "шпор", отбывая карантин после летних каникул на Багамах и занимаясь индивидуально.

Накануне Харри сдал тест на COVID-19 и, получив отрицательный результат, смог закончить карантин. Сегодня 28-летний англичанин впервые занимался с партнерами по команде, сообщает Sky Sports.

Таким образом, у Кейна есть только пятница и суббота, чтобы подготовиться к матчу Премьер-Лиги против "Манчестер Сити", куда он надеется перейти.

"Тоттенхэм" по-прежнему не желает продавать Кейна, однако "Сити" не собирается отступать и надеется использовать решительный настрой Харри как рычаг.


Метки Кейн, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 13.08.2021 15:00

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Последние комментарии:




  1. bushido 13.08.2021 17:24 # bushido
    прогнулся перед Леви, как Ярослава Могучих перед упоротыми нациками

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  2. sexan 13.08.2021 15:11 # sexan
    Попал Харри в тески Леви.

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