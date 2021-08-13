Кейн приступил к тренировкам с "Тоттенхэмом"

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн приступил к тренировкам в общей группе.

Последние пять дней Кейн проживал на тренировочной базе "шпор", отбывая карантин после летних каникул на Багамах и занимаясь индивидуально.



Накануне Харри сдал тест на COVID-19 и, получив отрицательный результат, смог закончить карантин. Сегодня 28-летний англичанин впервые занимался с партнерами по команде, сообщает Sky Sports.



Таким образом, у Кейна есть только пятница и суббота, чтобы подготовиться к матчу Премьер-Лиги против "Манчестер Сити", куда он надеется перейти.



"Тоттенхэм" по-прежнему не желает продавать Кейна, однако "Сити" не собирается отступать и надеется использовать решительный настрой Харри как рычаг.