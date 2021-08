Светская хроника за пятницу

"Манчестер Юнайтед" ищет покупателей на трех игроков. Лаутаро Мартинеса не будет в "Тоттенхэме". "Арсенал" готов продать Пьер-Эмерика Обамеянга. Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

"Манчестер Юнайтед" готов отпустить 19-летнего вингера Амада Диалло в аренду. (Manchester Evening News)



"Юнайтед" открыт к предложениям насчет Фила Джонса, Андреаса Перейры и Джесси Лингарда. (Manchester Evening News)



Полузащитник "Баварии" Корентин Толиссо не интересен "Юнайтед". (ESPN)



"Тоттенхэм" отчаялся переманить нападающего "Интера" Лаутаро Мартинеса, решив сосредоточиться на Душане Влаховиче из "Фиорентины". (Daily Express)



"Тоттенхэм" может купить защитника "Вильярреала" Пау Торреса в случае расставания с Харри Кейном. (Daily Express)



Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн ожидает, что его будущее прояснится на следующей неделе, после матча против "Манчестер Сити". (The Telegraph)



Полузащитник "Сити" Бернарду Силва отказался перейти в "Арсенал". (Daily Mirror)



"Арсенал" готов продать 32-летнего нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга этим летом. (The Times)



"Арсенал" задумывается о приглашении полузащитника "Лиона" Уссема Ауара, но приоритетом "канониров" остается Мартин Эдегор из "Реала". (ESPN)



"Арсенал" сделал запрос насчет аренды Ауара. (The Athletic)



32-летний голкипер "Барселоны" Нето может перейти в "Арсенал". (The Athletic)



"Рома" манит Тэмми Абрахэма гарантией места в стартовом составе, 9-м номером и зарплатой в 4 миллиона фунтов в год, но английский нападающий все равно не уверен насчет Италии и хочет изучить вариант с "Арсеналом". (Daily Mail)



"Эвертон" вступил в борьбу за 30-летнего нападающего "Наполи" Лоренцо Инсинье. (The Sun)



"Саутгемптон" не собирается продавать своего капитана Джейма Уорд-Проуза, которого хотят "Астон Вилла" и "Тоттенхэм". (Football.London)



"Ренн" отказался продать защитника Наифа Агуэрда в "Вест Хэм" за 17 млн. фунтов. (Football Insider)



Другое



Поддерживаемая братьями Фердинандами компания PAI Capital готовит второе предложение о покупке "Вест Хэма", получив отказ на 400 млн. фунтов. (Evening Standard)



УЕФА введет новые правила финансового фейр-плей, которые будут предусматривать потолок зарплат и налог на роскошь для супербогатых клубов. (Daily Mail)



Заместитель главного врача Великобритании Джонатан Ван Там призвал капитанов команд Премьер-Лиги убедить игроков пройти вакцинацию от коронавируса. (The Telegraph)