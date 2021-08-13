"Рома" видит в Ихеаначо альтернативу Абрахэму

"Рома" готова сделать предложение о покупке нападающего "Лестера" Келечи Ихеаначо, если не сможет заполучить Тэмми Абрахэма из "Челси".

"Челси" уже принял предложение "Ромы" в 34 миллиона фунтов по Абрахэму, однако сам Тэмми испытывает сомнения насчет переезда в Италию — особенно когда "Арсенал" готов дать ему возможность остаться в Лондоне.



По информации Sky Sports, во время встречи с директором "Ромы" Тиагу Пинту накануне 23-летний англичанин попросил время, чтобы поразмыслить над поступившим предложением.



Римляне в свою очередь не теряют время даром и присмотрели Ихеаначо в качестве альтернативы Абрахэму.



24-летний нигериец совершил настоящий прорыв в прошлом сезоне, а в минувшую субботу своим пенальти принес "Лестеру" победу в матче за Суперкубок Англии против "Манчестер Сити".