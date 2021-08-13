"Рома" видит в Ихеаначо альтернативу Абрахэму
"Рома" готова сделать предложение о покупке нападающего "Лестера" Келечи Ихеаначо, если не сможет заполучить Тэмми Абрахэма из "Челси".
"Челси" уже принял предложение "Ромы" в 34 миллиона фунтов по Абрахэму, однако сам Тэмми испытывает сомнения насчет переезда в Италию — особенно когда "Арсенал" готов дать ему возможность остаться в Лондоне.
По информации Sky Sports, во время встречи с директором "Ромы" Тиагу Пинту накануне 23-летний англичанин попросил время, чтобы поразмыслить над поступившим предложением.
Римляне в свою очередь не теряют время даром и присмотрели Ихеаначо в качестве альтернативы Абрахэму.
24-летний нигериец совершил настоящий прорыв в прошлом сезоне, а в минувшую субботу своим пенальти принес "Лестеру" победу в матче за Суперкубок Англии против "Манчестер Сити".
13.08.2021 13:00
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Последние комментарии:
пытаются ценник на абрахама слить нищеброды сериальские
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Чушь какая-то. Если в Челси сами хотят сбагрить Абрахама, то Лестер Ихеначо продавать не собирается, тем более после прошлого сезона.
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Тень тени Абрахама, для сериала самое то
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