Ван Дейк заключил новый контракт с "Ливерпулем"
Защитник Виргил Ван Дейк заключил новый долгосрочный контракт с "Ливерпулем".
Три с половиной года назад Ван Дейк присоединился к "Ливерпулю" из "Саутгемптона" в статусе самого дорогого защитника в мире — 75 миллионов фунтов.
Виргил с лихвой оправдал эти инвестиции, став эталоном современного центрального защитника. 30-летний голландец провел 130 матчей за "красных", забил 13 голов и выиграл Премьер-Лигу, Лигу Чемпионов, Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира.
Предыдущий контракт Ван Дейка, набирающего форму после перенесенной в октябре прошлого года травмы колена, истекал в 2023 году, однако теперь Виргил получил возможность провести остаток своей карьеры на "Энфилде".
"С момента своего перехода в клуб я чувствую, что фанаты, мои партнеры по команды и работники клуба так ценят меня. Я чувствую себя очень важным членом этого футбольного клуба".
"Все складывается хорошо. К сожалению, прошлый сезон я бы предпочел забыть, но я наслаждался, наслаждаюсь и продолжу наслаждаться пребыванием здесь вместе со всеми вами", — сообщил Ван Дейк.
13.08.2021 12:10
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Последние комментарии:
продлили инвалида и рады. топовый трансфер
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красавчик! Лучший центральный защитник в мире!
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В итоге до какого года продлил?
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теперь можно сильно не напрягаться и смахивать всё на кресты.
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Самый мерзкий и переоцененный ублюдок во всём сброде портовых ху*сосов. Желаю его пафосной роже наткнуться на ногу красавчика Пикфорда.
Хотя в любом случае в грядущем сезоне эта гнида скузнявая будет глотать пыль и сперму Рубенчика Диаша (лучшего защитника АПЛ).
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А вот и усиление от портовой xyеты)))))
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Волшебные новости.давай Вирджил,набирай форму!
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А вот и топарь. Этанол хуле. Здоровья Виргилу и успехов.
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А вот и трансферы подъехали
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Сделка выгодна обеим сторонам. Ван Дайк прекрасно понимает, что со своими порванными крестами он нах никому не обосрался. Для лузеров тож норм, так как прекрасно понимают, что ни один норм защитник к ним не пойдет, т.к. болтаться в середине таблицы без каких-либо перспектив это ну такое себе. Полная гармония картонного клуба и стеклянного защитника
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the best player
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КОЛОСС!!!
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