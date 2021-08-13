Ван Дейк заключил новый контракт с "Ливерпулем"

Виргил Ван Дейк Защитник Виргил Ван Дейк заключил новый долгосрочный контракт с "Ливерпулем".

Три с половиной года назад Ван Дейк присоединился к "Ливерпулю" из "Саутгемптона" в статусе самого дорогого защитника в мире — 75 миллионов фунтов.

Виргил с лихвой оправдал эти инвестиции, став эталоном современного центрального защитника. 30-летний голландец провел 130 матчей за "красных", забил 13 голов и выиграл Премьер-Лигу, Лигу Чемпионов, Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира.

Предыдущий контракт Ван Дейка, набирающего форму после перенесенной в октябре прошлого года травмы колена, истекал в 2023 году, однако теперь Виргил получил возможность провести остаток своей карьеры на "Энфилде".

"С момента своего перехода в клуб я чувствую, что фанаты, мои партнеры по команды и работники клуба так ценят меня. Я чувствую себя очень важным членом этого футбольного клуба".

"Все складывается хорошо. К сожалению, прошлый сезон я бы предпочел забыть, но я наслаждался, наслаждаюсь и продолжу наслаждаться пребыванием здесь вместе со всеми вами", — сообщил Ван Дейк.


Метки Ван Дейк, контракты, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 13.08.2021 12:10

Количество просмотров Просмотров: 2412

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Последние комментарии:




  1. murderface616 13.08.2021 16:45 # murderface616
    продлили инвалида и рады. топовый трансфер

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  2. frisby 13.08.2021 16:10 # frisby
    красавчик! Лучший центральный защитник в мире!

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  3. gunnerlove 13.08.2021 15:41 # gunnerlove
    В итоге до какого года продлил?

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  4. manutd-20champ 13.08.2021 14:19 # manutd-20champ
    теперь можно сильно не напрягаться и смахивать всё на кресты.

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  5. true-manc 13.08.2021 13:52 # true-manc
    Самый мерзкий и переоцененный ублюдок во всём сброде портовых ху*сосов. Желаю его пафосной роже наткнуться на ногу красавчика Пикфорда.

    Хотя в любом случае в грядущем сезоне эта гнида скузнявая будет глотать пыль и сперму Рубенчика Диаша (лучшего защитника АПЛ).

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  6. mancityman 13.08.2021 13:44 # mancityman
    А вот и усиление от портовой xyеты)))))

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  7. liverbro 13.08.2021 13:23 # liverbro
    Волшебные новости.давай Вирджил,набирай форму!

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  8. sexan 13.08.2021 12:59 # sexan
    А вот и топарь. Этанол хуле. Здоровья Виргилу и успехов.

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  9. lfc-krr 13.08.2021 12:52 # lfc-krr
    А вот и трансферы подъехали

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  10. division 13.08.2021 12:52 # division
    Сделка выгодна обеим сторонам. Ван Дайк прекрасно понимает, что со своими порванными крестами он нах никому не обосрался. Для лузеров тож норм, так как прекрасно понимают, что ни один норм защитник к ним не пойдет, т.к. болтаться в середине таблицы без каких-либо перспектив это ну такое себе. Полная гармония картонного клуба и стеклянного защитника

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  11. superperez101 13.08.2021 12:49 # superperez101
    the best player

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  12. slash-lfc 13.08.2021 12:14 # slash-lfc
    КОЛОСС!!!

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