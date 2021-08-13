Ван Дейк заключил новый контракт с "Ливерпулем"

Защитник Виргил Ван Дейк заключил новый долгосрочный контракт с "Ливерпулем".

Три с половиной года назад Ван Дейк присоединился к "Ливерпулю" из "Саутгемптона" в статусе самого дорогого защитника в мире — 75 миллионов фунтов.



Виргил с лихвой оправдал эти инвестиции, став эталоном современного центрального защитника. 30-летний голландец провел 130 матчей за "красных", забил 13 голов и выиграл Премьер-Лигу, Лигу Чемпионов, Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира.



Предыдущий контракт Ван Дейка, набирающего форму после перенесенной в октябре прошлого года травмы колена, истекал в 2023 году, однако теперь Виргил получил возможность провести остаток своей карьеры на "Энфилде".



"С момента своего перехода в клуб я чувствую, что фанаты, мои партнеры по команды и работники клуба так ценят меня. Я чувствую себя очень важным членом этого футбольного клуба".



"Все складывается хорошо. К сожалению, прошлый сезон я бы предпочел забыть, но я наслаждался, наслаждаюсь и продолжу наслаждаться пребыванием здесь вместе со всеми вами", — сообщил Ван Дейк.