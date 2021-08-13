Филлипс: "Ингс может стать лучшим приобретением лета"

Бывший нападающий "Сандерленда" и сборной Англии Кевин Филлипс считает, что перешедший из "Саутгемптона" в "Астон Виллу" Данни Ингс может стать лучшим приобретением этого трансферного окна в Премьер-Лиге.

На прошлой неделе "Вилла" купила Ингса за 25 миллионов фунтов, потратив на 29-летнего бомбардира часть денег с продажи Джека Грилиша в "Манчестер Сити".



Филлипс убежден, что бирмингемский клуб совершил отличную покупку, и Ингс будет большой звездой на "Вилла Парк".



"Это супер, супер сделка для "Астон Виллы". Учитывая сумму трансфера, это может быть лучшее приобретение лета. Это абсолютная удача для "Виллы".



"Это как-то скрылось от внимания. Я сам живу неподалеку и ничего не слышал об этом".



"Что мне нравится в Ингсе, так это его умение совершать рывки за спину сопернику. Нечасто это встретишь у современного нападающего".



"Великолепное приобретение для "Виллы", — сообщил Филлипс Football Insider.