Невилл: "Клопп никогда бы не купил Лукаку"

Ромелу Лукаку Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл убежден, что главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп никогда бы не купил нападающего Ромелу Лукаку.

В четверг "Челси" завершил приобретение 28-летнего Лукаку у "Интера" за рекордные для своего клуба и всей Премьер-Лиги 97.5 млн. фунтов.

Невилл чувствует, что Лукаку был чужаком в его бывшем клубе и не подошел бы "Ливерпулю" с "Манчестер Сити", тогда как для "Челси" Ромелу идеален по своему профилю.

"Юрген Клопп не купил бы Лукаку в миллион лет. Как и, наверное, Пеп Гвардиола, но "Челси" — это клуб, который привык обладать такого рода нападающим".

"Я говорю о Косте, Дрогба. О единоличном нападающем, который обладает физической мощью и хочет бороться впереди. Это в их арсенале уже 20 лет. Это подходит футбольному клубу "Челси". Лукаку бы не стал идти в прессинг в атаке, поэтому он бы никогда не подошел Юргену Клоппу".

"Он никогда бы не прижился на "Олд Траффорд". Фанаты там хотят видеть впереди игрока с харизмой. Кавани подходит для "Олд Траффорд". Знаю, его лучшие годы, наверное, уже позади, но без мяча он трудится гораздо упорнее, чем Лукаку".

"Я не говорю, что Кавани лучше — Лукаку забьет 25 голов за "Челси", но он все равно не подходит "Юнайтед". И он бы не подошел "Ливерпулю", — цитирует Невилла Daily Mail.


Метки Ливерпуль, Лукаку, Невилл, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.08.2021 09:00

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  1. jirrort 13.08.2021 09:33 # jirrort
    Клопп терпила ,он не способен работать со звёздами как Тухель, Гвардиола, Конте, Анчелотти, Зидан,Моур.Поэтому и берет всяких бомжей для которых он будет авторитетом.В условном ПСЖ этого алкаша бы обоссали и вышвырнули на мороз уже через неделю.

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  2. dallaslp 13.08.2021 09:22 # dallaslp
    хороший нап. сделает 10+2

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  3. kabanusco 13.08.2021 09:13 # kabanusco
    Та ни один клуб в мире не купил бы Лукаку за такие деньги , только Челси
    Ну манки ещё любят пихать деньги в никуда

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  4. vyrentz 13.08.2021 09:06 # vyrentz
    15 голов

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