Невилл: "Клопп никогда бы не купил Лукаку"

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл убежден, что главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп никогда бы не купил нападающего Ромелу Лукаку.

В четверг "Челси" завершил приобретение 28-летнего Лукаку у "Интера" за рекордные для своего клуба и всей Премьер-Лиги 97.5 млн. фунтов.



Невилл чувствует, что Лукаку был чужаком в его бывшем клубе и не подошел бы "Ливерпулю" с "Манчестер Сити", тогда как для "Челси" Ромелу идеален по своему профилю.



"Юрген Клопп не купил бы Лукаку в миллион лет. Как и, наверное, Пеп Гвардиола, но "Челси" — это клуб, который привык обладать такого рода нападающим".



"Я говорю о Косте, Дрогба. О единоличном нападающем, который обладает физической мощью и хочет бороться впереди. Это в их арсенале уже 20 лет. Это подходит футбольному клубу "Челси". Лукаку бы не стал идти в прессинг в атаке, поэтому он бы никогда не подошел Юргену Клоппу".



"Он никогда бы не прижился на "Олд Траффорд". Фанаты там хотят видеть впереди игрока с харизмой. Кавани подходит для "Олд Траффорд". Знаю, его лучшие годы, наверное, уже позади, но без мяча он трудится гораздо упорнее, чем Лукаку".



"Я не говорю, что Кавани лучше — Лукаку забьет 25 голов за "Челси", но он все равно не подходит "Юнайтед". И он бы не подошел "Ливерпулю", — цитирует Невилла Daily Mail.