Рой Кин назвал "огромную проблему" МЮ

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин считает, что у "красных дьяволов" есть "огромная проблема", связанная с вратарской позицией.

Тасуя Давида Де Хеа и Дина Хендерсона в прошлом сезоне, главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер пока не определился, кто из двух его голкиперов будет основным.



Кин считает, что в этом компоненте "дьяволы" уступают своим конкурентам по Премьер-Лиге. Рой также думает, что нужно забыть о прошлых заслугах Де Хеа.



"У "Юнайтед" есть огромная проблема, и касается она вратарей".



"Мы никогда не обсуждаем вратарский вопрос в "Манчестер Сити" и "Ливерпуле", потому что там об этом позаботились. Но в случае с "Юнайтед" я постоянно к этому возвращаюсь. Мы говорим о полузащитниках и крайних защитниках, но позиция голкипера — вот где есть настоящая проблема".



"Люди говорят, что Де Хеа был хорош шесть или семь лет назад. А я был хорош 20 лет назад! Нельзя продолжать оглядываться назад".



В данный момент их вратари недостаточно хороши. Ладно, из Хендерсона, возможно, что-нибудь выйдет, но играть за "Шеффилд Юнайтед" и за "Манчестер Юнайтед" — это разные вещи", — цитирует Кина Manchester Evening News.