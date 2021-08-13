Названа зарплата Лукаку в "Челси"
Нападающий Ромелу Лукаку сможет получать почти полмиллиона фунтов каждую неделю, выступая за "Челси".
В пятницу "Челси" объявил о подписании пятилетнего контракта с Лукаку, который был куплен у "Интера" за рекордные для "синих" 97.5 млн. фунтов.
До прихода 28-летнего бельгийца самым высокооплачиваемым игроком команды Томаса Тухеля был полузащитник Нголо Канте — 290 тыс. фунтов в неделю.
Однако теперь Канте придется подвинуться, потому что Лукаку — с учетом бонусов и имиджевых прав — будет зарабатывать в диапазоне от 325 до 450 тыс. фунтов в неделю, о чем сообщает The Athletic.
Выступать за "Челси" Лукаку будет под 18-м номером — тем самым, который он получил 10 лет назад, когда прибыл на "Стэмфорд Бридж" из "Андерлехта".
13.08.2021 07:00
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Последние комментарии:
Омг, чтоооооо?)
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Так. Ну это уже не фэйл года. А нескольких лет))))
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Грилиш, Обама, Марсьяль и Чилвел это, сука, орэо страшное!
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Судя по картинке, не дающей повода в ней усомниться, грилишь еще больше получает)
380 + 200
Миха сам рисовал походу. Упомянутого канте вообще нет в списке.
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Просто провели акцию BLM на 5 лет...
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Императорская зарплата
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а ну-ка, чурки, съе6али с фапла в ужасе!
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это вброс, Челси не даёт таких зарплат. Источник желтизна. Зарплпта у него в районе 250 к. Постите вечно хуету какую-то))
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Глиномесси через месяц будут ныть о том что он не достоин таких зарплат
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Кто эту бумажку напечатал с зарплатими? чтоб Миха её здесь подсунул и все поверили.... пиздёш и провокация
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Новый Мората
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збс по императорски, всего 325, а будешь ебашить и не жалко 450
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Ахаха xуесосы синие, ещё будут че то про зп игроков в других клубах пи3деть, а точнее, теперь не будут)) норм маринка работает))
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Он там чё блять, бургеры на Стэмфорде продавать будет что-ли. Бонусы-хуёнусы
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Долбаебы синие
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