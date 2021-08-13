Названа зарплата Лукаку в "Челси"

Ромелу Лукаку Нападающий Ромелу Лукаку сможет получать почти полмиллиона фунтов каждую неделю, выступая за "Челси".

В пятницу "Челси" объявил о подписании пятилетнего контракта с Лукаку, который был куплен у "Интера" за рекордные для "синих" 97.5 млн. фунтов.

До прихода 28-летнего бельгийца самым высокооплачиваемым игроком команды Томаса Тухеля был полузащитник Нголо Канте — 290 тыс. фунтов в неделю.

Однако теперь Канте придется подвинуться, потому что Лукаку — с учетом бонусов и имиджевых прав — будет зарабатывать в диапазоне от 325 до 450 тыс. фунтов в неделю, о чем сообщает The Athletic.

Выступать за "Челси" Лукаку будет под 18-м номером — тем самым, который он получил 10 лет назад, когда прибыл на "Стэмфорд Бридж" из "Андерлехта".

Самые высокооплачиваемые игроки Премьер-Лиги


Метки Лукаку, финансы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.08.2021 07:00

Количество просмотров Просмотров: 4054

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Последние комментарии:




  1. gerrard08 13.08.2021 09:48 # gerrard08
    Омг, чтоооооо?)

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  2. bonapaart 13.08.2021 09:16 # bonapaart
    Так. Ну это уже не фэйл года. А нескольких лет))))

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  3. vyrentz 13.08.2021 09:08 # vyrentz
    Грилиш, Обама, Марсьяль и Чилвел это, сука, орэо страшное!

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  4. slavik92 13.08.2021 09:05 # slavik92
    Судя по картинке, не дающей повода в ней усомниться, грилишь еще больше получает)
    380 + 200
    Миха сам рисовал походу. Упомянутого канте вообще нет в списке.

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  5. aliluya-nn 13.08.2021 08:49 # aliluya-nn
    Просто провели акцию BLM на 5 лет...

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  6. mototroller 13.08.2021 08:41 # mototroller
    Императорская зарплата

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  7. gucman 13.08.2021 08:32 # gucman
    а ну-ка, чурки, съе6али с фапла в ужасе!

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  8. hazardfan 13.08.2021 08:05 # hazardfan
    это вброс, Челси не даёт таких зарплат. Источник желтизна. Зарплпта у него в районе 250 к. Постите вечно хуету какую-то))

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  9. chr1s8rown 13.08.2021 07:57 # chr1s8rown
    Глиномесси через месяц будут ныть о том что он не достоин таких зарплат

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  10. chelsiukpro 13.08.2021 07:50 # chelsiukpro
    Кто эту бумажку напечатал с зарплатими? чтоб Миха её здесь подсунул и все поверили.... пиздёш и провокация

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  11. carrick-16 13.08.2021 07:17 # carrick-16
    Новый Мората

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  12. meshuggah 13.08.2021 07:15 # meshuggah
    збс по императорски, всего 325, а будешь ебашить и не жалко 450

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  13. mufc1994 13.08.2021 07:15 # mufc1994
    Ахаха xуесосы синие, ещё будут че то про зп игроков в других клубах пи3деть, а точнее, теперь не будут)) норм маринка работает))

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  14. chelsea-69 13.08.2021 07:10 # chelsea-69
    Он там чё блять, бургеры на Стэмфорде продавать будет что-ли. Бонусы-хуёнусы

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  15. minamino 13.08.2021 07:01 # minamino
    Долбаебы синие

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