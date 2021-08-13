Названа зарплата Лукаку в "Челси"

Нападающий Ромелу Лукаку сможет получать почти полмиллиона фунтов каждую неделю, выступая за "Челси".

В пятницу "Челси" объявил о подписании пятилетнего контракта с Лукаку, который был куплен у "Интера" за рекордные для "синих" 97.5 млн. фунтов.



До прихода 28-летнего бельгийца самым высокооплачиваемым игроком команды Томаса Тухеля был полузащитник Нголо Канте — 290 тыс. фунтов в неделю.



Однако теперь Канте придется подвинуться, потому что Лукаку — с учетом бонусов и имиджевых прав — будет зарабатывать в диапазоне от 325 до 450 тыс. фунтов в неделю, о чем сообщает The Athletic.



Выступать за "Челси" Лукаку будет под 18-м номером — тем самым, который он получил 10 лет назад, когда прибыл на "Стэмфорд Бридж" из "Андерлехта".



