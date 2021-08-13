Джек Грилиш: романтика позади

Предлагаем вашему вниманию рассказ о полузащитнике Джеке Грилише, на которого "Манчестер Сити" не пожалел 100 миллионов фунтов этим летом.

На протяжении всего Евро-2020 появления воспитанника "Астон Виллы" на поле срывали аплодисменты болельщиков сборной Англии. Для Грилиша такая реакция трибун "Уэмбли" стала уже привычной. Джек ни разу не вышел в основном составе, не забил ни одного гола, но был самым популярным футболистом команды Гарета Саутгейта. Сыграв за Англию только 12 матчей в карьере, летом он стал самым дорогим британским футболистом в истории.



Его дебют в составе "Манчестер Сити" состоялся там же. Снова "Уэмбли", снова появление на замену и снова экстаз трибун. Трансфер Грилиша состоялся буквально за пару дней до матча, но на стадионе было уже полно футболок с его фамилией. Кому-то из детей успели не только приобрести такую, но и сделать похожую прическу.



На этот раз ему повлиять на игру не удалось, и "Сити" проиграл матч за Суперкубок Англии. Теперь на трибунах также были и те, кто Грилиша освистывал. Наверняка те же болельщики "Лестера" на Евро-2020 аплодировали Джеку, но переезд в Манчестер может стать переломным моментом в карьере футболиста. Он станет сильнее и точно выиграет большие трофеи. Но Грилиш перестанет быть героем каждого. Романтика осталась позади, пришло время взяться за работу.



Феномен Джека Грилиша в английском футболе был не до конца понятен тем, кто наблюдал за местной сборной со стороны. Капитан "Астон Виллы" в последние два сезона олицетворял собой детское, понятное каждому болельщику, отношение к футболу. На поле и за его пределами Джек Грилиш ведет себя так, как вел бы себя каждый, окажись он мгновение футболистом уровня Премьер-Лиги.



Футбол Грилиша — родом из детства, где не давит ни результат, ни системность игры. В 25 лет он позволяет себя немыслимое для современного футболиста такого уровня: импровизировать на футбольном поле. Последней такой фигурой в национальном масштабе был Пол Гаскойн, и эйфория по Грилишу на Евро-2020 сопоставима с тем, какое внимание получал 30 лет назад Пол. Грилиш доверяет чутью, импульсу. У него достаточно таланта в ногах, чтобы принимать решения в процессе и не быть загнанным в игровую схему.



Обычно игроков такого таланта большие клубы забирают намного раньше. Более того, о Грилише знал каждый. Его дебют в Премьер-Лиге состоялся еще в мае 2014, а через год он был героем "Астон Виллы", победившей "Ливерпуль" в полуфинале Кубка Англии. Но на полузащитника бирмингемской команды продолжали смотреть как на несерьезного человека, а "дворовой" стиль Грилиша, скорее, отпугивал ведущие клубы. Джек не всегда замечал партнеров на футбольном поле. Его способность учиться вызывала сомнения из-за частых проступков в быту. Грилиш гулял и выпивал, словно он футболист из далеко прошлого или просто болельщик "Астон Виллы". Его штрафовали и публично критиковали владельцы клуба, вылетевшего в Чемпионшип. Клубам, выступающим в Европе, возиться с Грилишем не хотелось, хотя в какой-то момент "Тоттенхэм" и был близок к его подписанию.



В Чемпионшипе у Грилиша были разные периоды, но в конце концов он возмужал и взял на себя ответственность. После прихода Дина Смита в сезоне 2018/19 "Вилла" выдала сумасшедшую серию результатов на финише. В частных беседах партнеры не скрывали, что причина такого преображения — гений Грилиша, вернувшегося после травмы и получившего капитанскую повязку. Он созрел и заматерел: все еще пижон, но в хорошем смысле. Джек направил основную энергию на футбол и помог "Астон Вилле" вернуться в Премьер-Лигу.



Стало ясно, что Грилиш, в зрелости которого не сомневается менеджер, действительно становится зрелым игроком. Два последних года в Премьер-Лиге вывели его на принципиально другой уровень восприятия. Гарет Саутгейт, зная о дисциплинарных проблемах Грилиша в молодежной команде, долго тянул с вызовом в сборную, но дальше было уже некуда. Грилиш дебютировал в национальной команде только в 2020, спустя пять лет после того, как он в последний раз отказал ирландцам и официально объявил о том, что хочет представлять Англию.



Оставаясь индивидуалистом, Грилиш при этом начал стабильно делать разницу на уровне Премьер-Лиги. Шесть голов и 12 голевых передач в 26 матчах за середняка чемпионата — показатель впечатляющий. Несмотря на роль запасного при полной поддержке страны, Грилиш спокойно принимал мнение менеджера сборной Англии. Когда Саутгейт совершил обратную замену Джека в полуфинале Евро-2020 с датчанами, Грилиш прервал объяснение тренера: "Босс, не берите в голову. Мы вышли в финал".



Эта зрелость в том числе произвела впечатление на "Манчестер Сити" и Гвардиолу. В своей манере Джек выглядел последним игроком, подходящим команде Пепа, где "художники", принимающие решения чутьем, не одобряются. Но Гвардиола все равно пошел на этот шаг. Он верит, что Грилиш не только великолепно работает с мячом, но он также готов учиться командной игре и принимать неприятные решения тренера.



Его игра в "Манчестер Сити" изменится. По слухам, Гвардиола видит его "восьмеркой", а не футболистом левого фланга. Сам Пеп утверждает, что Грилиш будет выполнять разные роли. В любом случае, у "горожан" ему придется гораздо больше работать без мяча, чаще принимать простые и эффективные решения и реже идти в дриблинг.



В Манчестере Грилиш реализует свой потенциал так, как это не удалось в свое время Гаскойну. Он будет выигрывать трофеи, вырастет в тактическом плане и станет звездой мирового масштаба. Это решение — безоговорочно правильное, пусть оно и огорчает многочисленных поклонников его таланта. Грилиш даже станет основным игроком сборной Англии, но эмоции лета 2021 уже не повторит. Романтика позади, пришло время больших и системных достижений.



Иван Громиков специально для FAPL.ru