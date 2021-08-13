Джек Грилиш: романтика позади
Предлагаем вашему вниманию рассказ о полузащитнике Джеке Грилише, на которого "Манчестер Сити" не пожалел 100 миллионов фунтов этим летом.
На протяжении всего Евро-2020 появления воспитанника "Астон Виллы" на поле срывали аплодисменты болельщиков сборной Англии. Для Грилиша такая реакция трибун "Уэмбли" стала уже привычной. Джек ни разу не вышел в основном составе, не забил ни одного гола, но был самым популярным футболистом команды Гарета Саутгейта. Сыграв за Англию только 12 матчей в карьере, летом он стал самым дорогим британским футболистом в истории.
Его дебют в составе "Манчестер Сити" состоялся там же. Снова "Уэмбли", снова появление на замену и снова экстаз трибун. Трансфер Грилиша состоялся буквально за пару дней до матча, но на стадионе было уже полно футболок с его фамилией. Кому-то из детей успели не только приобрести такую, но и сделать похожую прическу.
На этот раз ему повлиять на игру не удалось, и "Сити" проиграл матч за Суперкубок Англии. Теперь на трибунах также были и те, кто Грилиша освистывал. Наверняка те же болельщики "Лестера" на Евро-2020 аплодировали Джеку, но переезд в Манчестер может стать переломным моментом в карьере футболиста. Он станет сильнее и точно выиграет большие трофеи. Но Грилиш перестанет быть героем каждого. Романтика осталась позади, пришло время взяться за работу.
Феномен Джека Грилиша в английском футболе был не до конца понятен тем, кто наблюдал за местной сборной со стороны. Капитан "Астон Виллы" в последние два сезона олицетворял собой детское, понятное каждому болельщику, отношение к футболу. На поле и за его пределами Джек Грилиш ведет себя так, как вел бы себя каждый, окажись он мгновение футболистом уровня Премьер-Лиги.
Футбол Грилиша — родом из детства, где не давит ни результат, ни системность игры. В 25 лет он позволяет себя немыслимое для современного футболиста такого уровня: импровизировать на футбольном поле. Последней такой фигурой в национальном масштабе был Пол Гаскойн, и эйфория по Грилишу на Евро-2020 сопоставима с тем, какое внимание получал 30 лет назад Пол. Грилиш доверяет чутью, импульсу. У него достаточно таланта в ногах, чтобы принимать решения в процессе и не быть загнанным в игровую схему.
Обычно игроков такого таланта большие клубы забирают намного раньше. Более того, о Грилише знал каждый. Его дебют в Премьер-Лиге состоялся еще в мае 2014, а через год он был героем "Астон Виллы", победившей "Ливерпуль" в полуфинале Кубка Англии. Но на полузащитника бирмингемской команды продолжали смотреть как на несерьезного человека, а "дворовой" стиль Грилиша, скорее, отпугивал ведущие клубы. Джек не всегда замечал партнеров на футбольном поле. Его способность учиться вызывала сомнения из-за частых проступков в быту. Грилиш гулял и выпивал, словно он футболист из далеко прошлого или просто болельщик "Астон Виллы". Его штрафовали и публично критиковали владельцы клуба, вылетевшего в Чемпионшип. Клубам, выступающим в Европе, возиться с Грилишем не хотелось, хотя в какой-то момент "Тоттенхэм" и был близок к его подписанию.
В Чемпионшипе у Грилиша были разные периоды, но в конце концов он возмужал и взял на себя ответственность. После прихода Дина Смита в сезоне 2018/19 "Вилла" выдала сумасшедшую серию результатов на финише. В частных беседах партнеры не скрывали, что причина такого преображения — гений Грилиша, вернувшегося после травмы и получившего капитанскую повязку. Он созрел и заматерел: все еще пижон, но в хорошем смысле. Джек направил основную энергию на футбол и помог "Астон Вилле" вернуться в Премьер-Лигу.
Стало ясно, что Грилиш, в зрелости которого не сомневается менеджер, действительно становится зрелым игроком. Два последних года в Премьер-Лиге вывели его на принципиально другой уровень восприятия. Гарет Саутгейт, зная о дисциплинарных проблемах Грилиша в молодежной команде, долго тянул с вызовом в сборную, но дальше было уже некуда. Грилиш дебютировал в национальной команде только в 2020, спустя пять лет после того, как он в последний раз отказал ирландцам и официально объявил о том, что хочет представлять Англию.
Оставаясь индивидуалистом, Грилиш при этом начал стабильно делать разницу на уровне Премьер-Лиги. Шесть голов и 12 голевых передач в 26 матчах за середняка чемпионата — показатель впечатляющий. Несмотря на роль запасного при полной поддержке страны, Грилиш спокойно принимал мнение менеджера сборной Англии. Когда Саутгейт совершил обратную замену Джека в полуфинале Евро-2020 с датчанами, Грилиш прервал объяснение тренера: "Босс, не берите в голову. Мы вышли в финал".
Эта зрелость в том числе произвела впечатление на "Манчестер Сити" и Гвардиолу. В своей манере Джек выглядел последним игроком, подходящим команде Пепа, где "художники", принимающие решения чутьем, не одобряются. Но Гвардиола все равно пошел на этот шаг. Он верит, что Грилиш не только великолепно работает с мячом, но он также готов учиться командной игре и принимать неприятные решения тренера.
Его игра в "Манчестер Сити" изменится. По слухам, Гвардиола видит его "восьмеркой", а не футболистом левого фланга. Сам Пеп утверждает, что Грилиш будет выполнять разные роли. В любом случае, у "горожан" ему придется гораздо больше работать без мяча, чаще принимать простые и эффективные решения и реже идти в дриблинг.
В Манчестере Грилиш реализует свой потенциал так, как это не удалось в свое время Гаскойну. Он будет выигрывать трофеи, вырастет в тактическом плане и станет звездой мирового масштаба. Это решение — безоговорочно правильное, пусть оно и огорчает многочисленных поклонников его таланта. Грилиш даже станет основным игроком сборной Англии, но эмоции лета 2021 уже не повторит. Романтика позади, пришло время больших и системных достижений.
Иван Громиков специально для FAPL.ru
13.08.2021 06:00
Просмотров: 1991
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Лол у Лукаку 450к зп. Хахахахахахахах, за такой баблос он должен 40+ клепать. Синяя помойка как всегда в ударе
(ответить)
Доброе утро, уважаемые вшивые шлюшки фанаты Челси, голубые продажные фанаты Манчестер Сити, портовые выскочку фанаты Ливерпуля и фанаты без истории Манчестер Юнайтед.
Пока, вы тут читаете статью про этого пидарка ноунейма, сегодня ночью будет творить историю нового сезона лучший клуб Англии - КРАСНЫЕ КОРОЛИ, коего величают Арсеналом.
Лицезрейте как он будет иметь клуб выскочку и содрагайте перед встречей вашего недоклуба с ним.
(ответить)
Отец Бритни Спирс отказался от опекунства над дочерью!!
Джейми Спирс согласился отказаться от опеки над певицей, он подал в суд ходатайство о его отстранении от этой роли. Адвокат, который представляет его интересы, сообщил, что причиной Джейми считает публичную битву с дочерью, хотя реальных оснований для отставки нет.
Ура!! Бритни свободна!!
(ответить)
Вуахах, есть инсайдик. У лукако зп не 450к, а 1 кк в недклю, рофляо
(ответить)
Чемпионси, приветульси!
Как же круто понимать, что Синие ИМПЕРАТОРЫ — действующий абсолютный чемпион Европы!
Челси проводит очередную трансферную кампанию, которая разрывает пердаки портовым бестрофейникам
Отсчёт следующих 30 лет пошел! Терпите, терпилы)
Авось лет через 20 снова случится пандемия, в которую вы сможете закупить ещё одну картонку, пхахааха
(ответить)
Лукаку топ, император. Как же не терпится посмотреть на этот великий Челси
(ответить)
Романтика позади, ваши прогнозы впереди
https://gist.github.com/lfc-krr/f070b5d0fb7e99a76dd4556889c379f8
(ответить)
6ля, че все так лyзерхyйцев xyecocят на фапле? лучше бы чурок унижали
Источник: http://fapl.ru/posts/87663/?c=1
(ответить)
https://c.radikal.ru/c18/2108/21/7edc17ace5e7.jpg
А ведь прав
(ответить)
1 Манчестер Сити 38 27 5 6 83 32 +51 86
...
3 Ливерпуль 38 20 9 9 68 42 +26 69
Источник: http://fapl.ru/table/?season=15
КОРОЛИ на троне!!!
ливерпул на страпоне!!!
(ответить)
КОРОЛЬ!!!
(ответить)
[Intro: Lil Pump]
Ooh
Jetski, brr
Bitch
Oh my God, Ronny
[Chorus: Lil Pump]
Racks all the way to the ceiling
Racks all the way to the ceiling, ooh (Yeah)
Racks all the way to the ceiling
I give a fuck how you feelin', ooh (Brr)
Racks all the way to the ceiling
Racks all the way to the ceiling, ooh (Esskeetit)
Racks all the way to the ceiling
I give a fuck how you feelin' (Ooh, ooh)
[Verse 1: Lil Pump]
Watch how I blow a million
Dive in the pussy, esskeetit, ooh (Yeah)
All of my whips came tinted
None of my cars ain't rented, ooh, uh (Woah)
Balmain and Celine (Yeah), off a molly and a bean, yeah (Okay)
This not Fruit of the Loom, my boxers they say Supreme (Supremе)
She said [?] her pussy (Huh), my diamonds they wеt like jacuzzi, yeah (Okay)
I put my thumb in her booty, ooh, it just went through her Ksubis, ooh (Ooh)
I got 10 guns in my house, this shit look like Call of Duty (Bow, bow bow)
Red diamonds on me they ruby, suck on me don't give me cooties (Ooh, damn)
Go from the jets to the Jetski, your baby mama wan' sex me, uh (Come here)
She eat me up like spaghetti, my diamonds splashing Baguettes, uh (Wet)
Step on my bitch in Guiseppe's, I'm in Ukraine with a semi (Huh, bow)
All my jewelry new security, dare a nigga try to test me (Huh, I dare you, ooh)
[Chorus: Lil Pump]
Racks all the way to the ceiling (Yeah)
Racks all the way to the ceiling, ooh
Racks all the way to the ceiling (Yeah)
I give no fuck how you feelin', ooh (Brr)
Racks all the way to the ceiling
Racks all the way to the ceiling, ooh (Esskeetit)
Racks all the way to the ceiling
I give a fuck how you feelin' (Ooh)
[Verse 2: Tory Lanez]
She wanna fuck with Umbrella
But her friend ugly, I told her "Hold up, lil' fella"
When they send it, my cash extended
As soon as it's printed right fresh out the teller
I got a old check, hoo, blowing off dirt 'fore I take it out the cellar
Lil' bitch calling me rude, hating all of my views
"Bitch, you fat as my pockets," you know I'ma tell her
I hit that bitch with a wing
Fuck her in the bathroom, washing my dick in the sink
If it's a ting, it's a ting
Bobbin' and weavin' that pussy and doing my thing in the ring
I'm goin' stupid on Cubans, it's link, after link, after link
I'm doin' sour in all of my relationships, I be lying 'bout fling, after fling, after fling, after-, hmm
Wearing this Louis, inside of my closet look just like a warehouse
How many 100 dollar bands [?] can I cut the rubber band off and tear out?
Touching way too much cash for me to care 'bout
Still'll come kill a nigga 'bout my payout
These niggas talkin' hot, I feel like AR with the shot
I let the AR come and air out, woo
[Chorus: Lil Pump & Tory Lanez]
Racks all the way to the ceiling (Tory)
Racks all the way to the ceiling, ooh (Lil' Tory)
Racks all the way to the ceiling
I give no fuck how you feelin', ooh (Brr)
Racks all the way to the ceiling
Racks all the way to the ceiling, ooh (Esskeetit)
Racks all the way to the ceiling
I give no fuck how you feelin' (Ooh)
(ответить)
Lil Pump - Racks To The Ceiling ft. Tory Lanez
https://youtu.be/Z_NCXR3NcCQ
(ответить)
Трансферы с 10/11 - 21/22, без учёта этого года
1 Манчестер Сити
затраты 1,82 Млрд. Евро
Доходы 580,66 млн евро
Баланс -1.242,35 млн евро
2 ФК Челси
Затраты 1,70 Млрд. Евро
Доходы 1,02 Млрд. Евро
Баланс -681,74 млн евро
Ещё минус Грилиш и Кейн
Минус Лукаку
Два куесоса на страпоне.
(ответить)
КОРОЛИ на Троне!!!
лузерxyй на Страпоне!!!
(ответить)
Все просто все ссут на бедных пенсят ((( их мочат и мочат ухехехехехехехе просто утопили в моче маленьких пенсят ухихихихихихихихихихихи
(ответить)
Романтика сзади оууу
(ответить)
Не ну в носках пиздец уебищно смотрится.
(ответить)
Как же ору с пре6алси , подписали полено за 150 лямов. Это еще учитывая что они первый оаз обосрались с ним и подписали моратика за 90 и по итогу выхлоп 250 потраченных впустую
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий