Мартинес: "Трансфер Лукаку — великолепный переход во всех отношениях"

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес назвал возвращение нападающего Ромелу Лукаку в "Челси" "великолепным переходом".

В четверг Лукаку завершил переход в "Челси" из "Интера" за 97.5 млн. фунтов, и это новый трансферный рекорд в истории клуба со "Стэмфорд Бридж".



Мартинес чувствует, что Лукаку, которого он также тренировал в "Эвертоне", возвращается в "Челси" совершенно другим игроком, нежели тот неуверенный в себе юниор, не сумевший проявить себя у "синих" в начале своей карьеры.



"Это великолепный переход во всех отношениях. Ромелу знает Премьер-Лигу наизнанку".



"Он невероятным образом провел два последних сезона. Немногие выходцы из британского футбола могут похвастать тем же уровнем влияния, который был у него в очень важном проекте. "Интер" создал команду, чтобы постараться выиграть Серию А. Девять титулов "Ювентуса" подряд показывают сложность этой задачи".



"Их проект опирался на Ромелу Лукаку, который был очень стабилен, стал лидером на поле, и я думаю, степень его зрелости была хорошо видна в каждом матче".



"В лице Ромелу Лукаку "Челси" получает игрока, которого они очень хорошо знают, потому что они купили его 10 лет назад. Но сейчас он очень, очень другой игрок. Наверное, это лучший момент в его карьере", — цитирует Мартинеса Sky Sports.