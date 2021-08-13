Мартинес: "Трансфер Лукаку — великолепный переход во всех отношениях"

Ромелу Лукаку Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес назвал возвращение нападающего Ромелу Лукаку в "Челси" "великолепным переходом".

В четверг Лукаку завершил переход в "Челси" из "Интера" за 97.5 млн. фунтов, и это новый трансферный рекорд в истории клуба со "Стэмфорд Бридж".

Мартинес чувствует, что Лукаку, которого он также тренировал в "Эвертоне", возвращается в "Челси" совершенно другим игроком, нежели тот неуверенный в себе юниор, не сумевший проявить себя у "синих" в начале своей карьеры.

"Это великолепный переход во всех отношениях. Ромелу знает Премьер-Лигу наизнанку".

"Он невероятным образом провел два последних сезона. Немногие выходцы из британского футбола могут похвастать тем же уровнем влияния, который был у него в очень важном проекте. "Интер" создал команду, чтобы постараться выиграть Серию А. Девять титулов "Ювентуса" подряд показывают сложность этой задачи".

"Их проект опирался на Ромелу Лукаку, который был очень стабилен, стал лидером на поле, и я думаю, степень его зрелости была хорошо видна в каждом матче".

"В лице Ромелу Лукаку "Челси" получает игрока, которого они очень хорошо знают, потому что они купили его 10 лет назад. Но сейчас он очень, очень другой игрок. Наверное, это лучший момент в его карьере", — цитирует Мартинеса Sky Sports.


Метки Интер, Лукаку, Мартинес, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.08.2021 00:05

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Последние комментарии:




  1. arsenalbigfan 13.08.2021 08:31 # arsenalbigfan
    один хуй лондон красный. в прошлом сезоне два раза искупались в желтизне. в этом синемордых пенснят и черная макака не спасет, скриньте

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  2. kibo90 13.08.2021 00:45 # kibo90
    Футболка из детского мира чтоли

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  3. true-manc 13.08.2021 00:11 # true-manc
    Ну, середняков по типу скузни он должен будет красиво отыметь своим 24-х дюймовым прибором, в этом сомнений нет. Великолепно войдёт в раздолбанные портовые дырки.

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