Артета: "Арсенал" не закончил с трансферами"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что его клуб не закончил с трансферами в это окно.

Этим летом "канониры" потратили более 70 миллионов фунтов на трех новичков, но все еще хотят обзавестись голкипером и креативным полузащитником.



Артета готов к тому, что нужных игроков он получит только 31 августа.



"Всякое еще может произойти. Нам по-прежнему нужно многое сделать, и мы взаимодействуем со многими клубами".



"Вы и сами знаете, что в последнюю неделю окна или вроде того активность взрастает. Это очень сложное окно, и, наверное, многое произойдет в его концовке".



"Все зависит от процесса переговоров. Бывает так, что в последний день возможно то, чего 12 августа сделать было нельзя", — цитирует Артету Sky Sports.