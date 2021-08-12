Артета: "Арсенал" не закончил с трансферами"

Микель Артета Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что его клуб не закончил с трансферами в это окно.

Этим летом "канониры" потратили более 70 миллионов фунтов на трех новичков, но все еще хотят обзавестись голкипером и креативным полузащитником.

Артета готов к тому, что нужных игроков он получит только 31 августа.

"Всякое еще может произойти. Нам по-прежнему нужно многое сделать, и мы взаимодействуем со многими клубами".

"Вы и сами знаете, что в последнюю неделю окна или вроде того активность взрастает. Это очень сложное окно, и, наверное, многое произойдет в его концовке".

"Все зависит от процесса переговоров. Бывает так, что в последний день возможно то, чего 12 августа сделать было нельзя", — цитирует Артету Sky Sports.


Метки Арсенал, Артета, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 12.08.2021 23:00

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Последние комментарии:




  1. arsenalbigfan 13.08.2021 08:36 # arsenalbigfan
    обоссана будет помойка членси. как и в прошлом сезоне. никакие лукаки не спасут

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  2. exdd 13.08.2021 08:26 # exdd
    Это трансферы закончили с Арсеналом!

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  3. sayanara 13.08.2021 06:29 # sayanara
    Видать его очко еще терпит, трансферы то отрабатывать надо

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  4. superperez101 12.08.2021 23:34 # superperez101
    Арсенал разбушевался

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  5. chelsiukpro 12.08.2021 23:14 # chelsiukpro
    Соравно некуя не светит канонирам в этом сезоне!

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