Артета: "Арсенал" не закончил с трансферами"
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что его клуб не закончил с трансферами в это окно.
Этим летом "канониры" потратили более 70 миллионов фунтов на трех новичков, но все еще хотят обзавестись голкипером и креативным полузащитником.
Артета готов к тому, что нужных игроков он получит только 31 августа.
"Всякое еще может произойти. Нам по-прежнему нужно многое сделать, и мы взаимодействуем со многими клубами".
"Вы и сами знаете, что в последнюю неделю окна или вроде того активность взрастает. Это очень сложное окно, и, наверное, многое произойдет в его концовке".
"Все зависит от процесса переговоров. Бывает так, что в последний день возможно то, чего 12 августа сделать было нельзя", — цитирует Артету Sky Sports.
12.08.2021 23:00
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Последние комментарии:
обоссана будет помойка членси. как и в прошлом сезоне. никакие лукаки не спасут
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Это трансферы закончили с Арсеналом!
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Видать его очко еще терпит, трансферы то отрабатывать надо
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Арсенал разбушевался
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Соравно некуя не светит канонирам в этом сезоне!
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