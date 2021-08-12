"Арсенал" не будет покупать Мэддисона

Джеймс Мэддисон "Арсенал" не будет покупать полузащитника "Лестера" Джеймса Мэддисона этим летом.

На протяжении последних недель Мэддисона активно связывают с переходом в "Арсенал", однако The Athletic утверждает, что "канониры" всерьез не претендуют на Джеймса.

"Арсенал" реалистично оценивает свои силы, а "Лестер" потребовал бы за Мэддисона более 60 миллионов фунтов. Кроме того, сам Джеймс попросил бы прибавку к своей текущей зарплате в 100 тыс. фунтов в неделю.

Однако "канониры" действительно хотят обзавестись креативным полузащитником и в качестве более реалистичных вариантов рассматривают Мартина Эдегора из "Реала" с Уссемом Ауаром из "Лиона".


Метки Арсенал, Лестер, Мэддисон

Автор mihajlo   

Дата 12.08.2021 22:00

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Последние комментарии:




  1. rhymo 12.08.2021 22:07 # rhymo
    Времена, когда переход из Лестера в Арсенал в прошлом. Это игра на понижение.

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  2. suddenly 12.08.2021 22:01 # suddenly
    Джесси Лингарда берите, хороший вариант в плане цены и качества.

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