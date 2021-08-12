"Арсенал" не будет покупать Мэддисона

"Арсенал" не будет покупать полузащитника "Лестера" Джеймса Мэддисона этим летом.

На протяжении последних недель Мэддисона активно связывают с переходом в "Арсенал", однако The Athletic утверждает, что "канониры" всерьез не претендуют на Джеймса.



"Арсенал" реалистично оценивает свои силы, а "Лестер" потребовал бы за Мэддисона более 60 миллионов фунтов. Кроме того, сам Джеймс попросил бы прибавку к своей текущей зарплате в 100 тыс. фунтов в неделю.



Однако "канониры" действительно хотят обзавестись креативным полузащитником и в качестве более реалистичных вариантов рассматривают Мартина Эдегора из "Реала" с Уссемом Ауаром из "Лиона".