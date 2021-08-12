Ромелу Лукаку вернулся в "Челси"

Ромелу Лукаку и Марина Грановская "Челси" потратил рекордные для своего клуба 97.5 млн. фунтов на приобретение нападающего "Интера" Ромелу Лукаку.

Ранее в своей карьере Лукаку провел три года на балансе "Челси", не забив ни одного гола в 15 матчах. Ромелу прибыл на "Стэмфорд Бридж" из "Андерлехта" 17-летним юношей и не смог проявить себя.

В 2014 году Ромелу был продан "синими" в "Эвертон" за 28 млн. фунтов. В 2017 игрок сборной Бельгии присоединился к "Манчестер Юнайтед", а в 2019 оказался в "Интере".

За последние два года Лукаку забил 80 голов за клуб и сборную, включая 24 в чемпионском для "Интера" сезоне Серии А 2020/21.

В рамках Премьер-Лиги 28-летний Лукаку забил 113 голов, что делает его 20-м лучшим бомбардиром дивизиона всех времен.

"Я счастлив вернуться в этот удивительный клуб. Это было долгое путешествие: я пришел сюда ребенком, которому нужно было многому научиться, а теперь я возвращаюсь с большим опытом и гораздо более зрелым".

"Как вы знаете, мои отношения с этим клубом значат столь многое для меня. Я болел за "Челси" в детстве, и теперь я возвращаюсь, чтобы помочь им выиграть больше трофеев. Это удивительное ощущение".

"То, как у клуба идут дела, идеально соответствует моим амбициям в мои 28 лет. Я едва выиграл Серию А, и я возвращаюсь в правильное время. Надеюсь, вместе мы сможем добиться больших успехов", — сообщил Лукаку.

Добавим, контракт Лукаку с "Челси" рассчитан на пять лет. Ромелу будет получать около 200 тыс. фунтов в неделю — больше всех в команде Томаса Тухеля.

Ромелу Лукаку


Метки Интер, Лукаку, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.08.2021 21:00

Количество просмотров Просмотров: 2969

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. thegodfather 12.08.2021 22:04 # thegodfather
    Императоры идут теперь за кунде!!!!!

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  2. slash-lfc 12.08.2021 22:02 # slash-lfc
    Этот точно забьет 15 голов уехехехеех

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  3. mafia 12.08.2021 22:01 # mafia
    канте жоржиньо маунт хаверц лакаку
    господи что за императорский состав
    это изи 2я ЛЧ подряд

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  4. chelseaaaa 12.08.2021 21:58 # chelseaaaa
    Если залажает это будет жесткий фэйл со стороны руководства, в М.Ю не сказать что хорошо играл

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  5. m-ballack 12.08.2021 21:57 # m-ballack
    И М П Е Р А Т О Р!

    Чемпик можно начинать.

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  6. gerrard08 12.08.2021 21:56 # gerrard08
    Лукаку збс сейчас, определённо решит проблему с реализацией пенсов. Но другое дело за 28 летнего напа такая цена это лютый оверпрайс.

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  7. j24081993 12.08.2021 21:53 # j24081993
    Главное фото словно начало какого то порно)) не плохой нападающий, но до уровня Кейна и Левандовского он не дотягивает

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  8. mafia 12.08.2021 21:50 # mafia
    ЧЕРНЫЙ ИМПЕРАТОР
    лежать + сосать

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  9. sausage 12.08.2021 21:49 # sausage
    Короче, ждём. Жаль, что в эти выходные кинг-конга не покажут людям.

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  10. murderface616 12.08.2021 21:49 # murderface616
    U M П E P A T O P

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  11. rentv 12.08.2021 21:48 # rentv
    А это Грановская счастливая такая на фото?

    (ответить)

  12. thegodfather 12.08.2021 21:46 # thegodfather
    12.08.2021 21:21 #
    sausage

    Лучше бы Ингза взяли за 30-ку. А так очередное "голевое животное".

    Источник: http://fapl.ru/posts/87659/?c=1

    Из рубрики " великие трансферы великой лузерхуйни."

    (ответить)

  13. moonbeam021 12.08.2021 21:41 # moonbeam021
    Взял себе большого негра, чтобы ротердам поехать, через палкенштресер.

    (ответить)

  14. wilshere-95 12.08.2021 21:39 # wilshere-95
    https://youtu.be/dRWkubrI_TI
    Этот трансфер топовее

    (ответить)

  15. zheka000000 12.08.2021 21:38 # zheka000000
    Ждал Холанда, но не судьба. Ну после него Лукакке лучший варик

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  16. alexomck 12.08.2021 21:37 # alexomck
    Форсселль, Коул, Креспо, Муту, Калу, Шевченко, Ди Санто, Писарро, Старридж, Борини, Торрес, Бэмфорд, Реми, Фалкао, Батшуайи, Пато, Мората - Челси кладбище напов:)

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  17. rentv 12.08.2021 21:29 # rentv
    дорого пиздец, конечно. Шикует Путя

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  18. yen33 12.08.2021 21:29 # yen33
    Успеет сыграть против кп?

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  19. geniusss 12.08.2021 21:29 # geniusss
    ЗАВТРА ЛИЛ ПАМП ДРОПНЕТ ФИТ С TONY LAREZ !!

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  20. sausage 12.08.2021 21:29 # sausage
    А Артур-то наш раздухарился, брутала включил. Чует пенс, что проебались жёстко.

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