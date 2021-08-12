Ромелу Лукаку вернулся в "Челси"

"Челси" потратил рекордные для своего клуба 97.5 млн. фунтов на приобретение нападающего "Интера" Ромелу Лукаку.

Ранее в своей карьере Лукаку провел три года на балансе "Челси", не забив ни одного гола в 15 матчах. Ромелу прибыл на "Стэмфорд Бридж" из "Андерлехта" 17-летним юношей и не смог проявить себя.



В 2014 году Ромелу был продан "синими" в "Эвертон" за 28 млн. фунтов. В 2017 игрок сборной Бельгии присоединился к "Манчестер Юнайтед", а в 2019 оказался в "Интере".



За последние два года Лукаку забил 80 голов за клуб и сборную, включая 24 в чемпионском для "Интера" сезоне Серии А 2020/21.



В рамках Премьер-Лиги 28-летний Лукаку забил 113 голов, что делает его 20-м лучшим бомбардиром дивизиона всех времен.



"Я счастлив вернуться в этот удивительный клуб. Это было долгое путешествие: я пришел сюда ребенком, которому нужно было многому научиться, а теперь я возвращаюсь с большим опытом и гораздо более зрелым".



"Как вы знаете, мои отношения с этим клубом значат столь многое для меня. Я болел за "Челси" в детстве, и теперь я возвращаюсь, чтобы помочь им выиграть больше трофеев. Это удивительное ощущение".



"То, как у клуба идут дела, идеально соответствует моим амбициям в мои 28 лет. Я едва выиграл Серию А, и я возвращаюсь в правильное время. Надеюсь, вместе мы сможем добиться больших успехов", — сообщил Лукаку.



Добавим, контракт Лукаку с "Челси" рассчитан на пять лет. Ромелу будет получать около 200 тыс. фунтов в неделю — больше всех в команде Томаса Тухеля.



