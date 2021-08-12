Ромелу Лукаку вернулся в "Челси"
"Челси" потратил рекордные для своего клуба 97.5 млн. фунтов на приобретение нападающего "Интера" Ромелу Лукаку.
Ранее в своей карьере Лукаку провел три года на балансе "Челси", не забив ни одного гола в 15 матчах. Ромелу прибыл на "Стэмфорд Бридж" из "Андерлехта" 17-летним юношей и не смог проявить себя.
В 2014 году Ромелу был продан "синими" в "Эвертон" за 28 млн. фунтов. В 2017 игрок сборной Бельгии присоединился к "Манчестер Юнайтед", а в 2019 оказался в "Интере".
За последние два года Лукаку забил 80 голов за клуб и сборную, включая 24 в чемпионском для "Интера" сезоне Серии А 2020/21.
В рамках Премьер-Лиги 28-летний Лукаку забил 113 голов, что делает его 20-м лучшим бомбардиром дивизиона всех времен.
"Я счастлив вернуться в этот удивительный клуб. Это было долгое путешествие: я пришел сюда ребенком, которому нужно было многому научиться, а теперь я возвращаюсь с большим опытом и гораздо более зрелым".
"Как вы знаете, мои отношения с этим клубом значат столь многое для меня. Я болел за "Челси" в детстве, и теперь я возвращаюсь, чтобы помочь им выиграть больше трофеев. Это удивительное ощущение".
"То, как у клуба идут дела, идеально соответствует моим амбициям в мои 28 лет. Я едва выиграл Серию А, и я возвращаюсь в правильное время. Надеюсь, вместе мы сможем добиться больших успехов", — сообщил Лукаку.
Добавим, контракт Лукаку с "Челси" рассчитан на пять лет. Ромелу будет получать около 200 тыс. фунтов в неделю — больше всех в команде Томаса Тухеля.
12.08.2021 21:00
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Последние комментарии:
Императоры идут теперь за кунде!!!!!
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Этот точно забьет 15 голов уехехехеех
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канте жоржиньо маунт хаверц лакаку
господи что за императорский состав
это изи 2я ЛЧ подряд
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Если залажает это будет жесткий фэйл со стороны руководства, в М.Ю не сказать что хорошо играл
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И М П Е Р А Т О Р!
Чемпик можно начинать.
(ответить)
Лукаку збс сейчас, определённо решит проблему с реализацией пенсов. Но другое дело за 28 летнего напа такая цена это лютый оверпрайс.
(ответить)
Главное фото словно начало какого то порно)) не плохой нападающий, но до уровня Кейна и Левандовского он не дотягивает
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ЧЕРНЫЙ ИМПЕРАТОР
лежать + сосать
(ответить)
Короче, ждём. Жаль, что в эти выходные кинг-конга не покажут людям.
(ответить)
U M П E P A T O P
(ответить)
А это Грановская счастливая такая на фото?
(ответить)
12.08.2021 21:21 #
sausage
Лучше бы Ингза взяли за 30-ку. А так очередное "голевое животное".
Источник: http://fapl.ru/posts/87659/?c=1
Из рубрики " великие трансферы великой лузерхуйни."
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Взял себе большого негра, чтобы ротердам поехать, через палкенштресер.
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https://youtu.be/dRWkubrI_TI
Этот трансфер топовее
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Ждал Холанда, но не судьба. Ну после него Лукакке лучший варик
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Форсселль, Коул, Креспо, Муту, Калу, Шевченко, Ди Санто, Писарро, Старридж, Борини, Торрес, Бэмфорд, Реми, Фалкао, Батшуайи, Пато, Мората - Челси кладбище напов:)
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дорого пиздец, конечно. Шикует Путя
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Успеет сыграть против кп?
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ЗАВТРА ЛИЛ ПАМП ДРОПНЕТ ФИТ С TONY LAREZ !!
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А Артур-то наш раздухарился, брутала включил. Чует пенс, что проебались жёстко.
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