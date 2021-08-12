Бьелса заключил новый однолетний контракт с "Лидсом"
Главный тренер "Лидса" Марсело Бьелса в дежурной манере заключил новый контракт, рассчитанный на сезон 2021/22.
Придя в четверг на пресс-конференцию перед первым матчем нового сезона, Бьелса заявил, что вопрос с его будущим "решен". Спустя несколько часов это было подтверждено официально.
Стоит отметить, что для 66-летнего аргентинца вошло в привычку продлевать свой контракт только на один год и делать это как можно позже, поэтому опасений насчет ухода Марсело из клуба не было.
Бьелса тренирует "Лидс" с 2018 года. В 2020 "белые" — после 16 лет перерыва — вернулись в Премьер-Лигу, где заняли девятое место, набрав рекордное для новичка количество очков за последние 20 лет и влюбив в себя многих фанатов своей яркой манерой игры.
Добавим, всего "Лидс" провел 140 матчей при Бьелсе, выиграв более половины из них — 52.85%.
12.08.2021 20:00
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