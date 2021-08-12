"Сити" готов предложить 127 млн. фунтов за Кейна

"Манчестер Сити" готов улучшить свое предложение о покупке нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна до 127 миллионов фунтов.

Еще в июне "Сити" сделал стартовое предложение по Кейну в размере 100 млн. фунтов, однако "Тоттенхэм" ответил отказом и не пожелал садиться за стол переговоров.



С тех пор Харри успел завершить выступление за сборную Англии на Евро-2020, побывал в отпуске и завтра будет допущен к тренировкам в общей группе "шпор", если его тест на коронавирус даст отрицательный результат.



Кейн по-прежнему хочет покинуть "Тоттенхэм", и "Сити" готов предпринять вторую попытку — но только если "шпоры" дадут понять, что сделка возможна.



По информации The Guardian, в данный момент только сумма в 150 млн. фунтов может заставить президента "Тоттенхэма" Даниэля Леви задуматься о продаже 28-летнего англичанина, который в свою очередь верит, что у него есть джентльменская договоренность насчет ухода из клуба.