"Сити" готов предложить 127 млн. фунтов за Кейна
"Манчестер Сити" готов улучшить свое предложение о покупке нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна до 127 миллионов фунтов.
Еще в июне "Сити" сделал стартовое предложение по Кейну в размере 100 млн. фунтов, однако "Тоттенхэм" ответил отказом и не пожелал садиться за стол переговоров.
С тех пор Харри успел завершить выступление за сборную Англии на Евро-2020, побывал в отпуске и завтра будет допущен к тренировкам в общей группе "шпор", если его тест на коронавирус даст отрицательный результат.
Кейн по-прежнему хочет покинуть "Тоттенхэм", и "Сити" готов предпринять вторую попытку — но только если "шпоры" дадут понять, что сделка возможна.
По информации The Guardian, в данный момент только сумма в 150 млн. фунтов может заставить президента "Тоттенхэма" Даниэля Леви задуматься о продаже 28-летнего англичанина, который в свою очередь верит, что у него есть джентльменская договоренность насчет ухода из клуба.
12.08.2021 19:00
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Последние комментарии:
КОРОЛИ!!!
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если Сити не купит нападающего и останется с одним Жезусом в нападении на весь сезон, то они не защитят чемпионство, а про ЛЧ и думать нечего
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КОРОЛИ!!!
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Будет как с Эриксоном - уйдёт за копейки или бесплатно на фоне невыразительной игры.
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Если Леви не продаст это бревно за такие бабки, то будет лютым ебланом)
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Просто невероятные суммы. Особенно жалко глядеть на потуги клубов Ла Лиги и Серии А хоть как то закупиться, на фоне всего этого.
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