"Сити" готов предложить 127 млн. фунтов за Кейна

Харри Кейн и Рубен Диаш "Манчестер Сити" готов улучшить свое предложение о покупке нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна до 127 миллионов фунтов.

Еще в июне "Сити" сделал стартовое предложение по Кейну в размере 100 млн. фунтов, однако "Тоттенхэм" ответил отказом и не пожелал садиться за стол переговоров.

С тех пор Харри успел завершить выступление за сборную Англии на Евро-2020, побывал в отпуске и завтра будет допущен к тренировкам в общей группе "шпор", если его тест на коронавирус даст отрицательный результат.

Кейн по-прежнему хочет покинуть "Тоттенхэм", и "Сити" готов предпринять вторую попытку — но только если "шпоры" дадут понять, что сделка возможна.

По информации The Guardian, в данный момент только сумма в 150 млн. фунтов может заставить президента "Тоттенхэма" Даниэля Леви задуматься о продаже 28-летнего англичанина, который в свою очередь верит, что у него есть джентльменская договоренность насчет ухода из клуба.


Метки Кейн, Манчестер Сити, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 12.08.2021 19:00

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Последние комментарии:




  1. true-manc 12.08.2021 20:13 # true-manc
    КОРОЛИ!!!

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  2. murderface616 12.08.2021 19:49 # murderface616
    если Сити не купит нападающего и останется с одним Жезусом в нападении на весь сезон, то они не защитят чемпионство, а про ЛЧ и думать нечего

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  3. mancityman 12.08.2021 19:32 # mancityman
    КОРОЛИ!!!

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  4. suddenly 12.08.2021 19:30 # suddenly
    Будет как с Эриксоном - уйдёт за копейки или бесплатно на фоне невыразительной игры.

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  5. kos9k 12.08.2021 19:18 # kos9k
    Если Леви не продаст это бревно за такие бабки, то будет лютым ебланом)

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  6. portsmouth08 12.08.2021 19:02 # portsmouth08
    Просто невероятные суммы. Особенно жалко глядеть на потуги клубов Ла Лиги и Серии А хоть как то закупиться, на фоне всего этого.

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