Магуайр назвал главных конкурентов "Юнайтед"

Харри Магуайр Капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр назвал "Манчестер Сити", "Челси" и "Ливерпуль" в качестве главных конкурентов его команды в борьбе за титул Премьер-Лиги.

В первый сезон Магуайра в клубе "Юнайтед" финишировал в 33 очках позади взявшего титул "Ливерпуля". В прошлой кампании "красные дьяволы" уступили чемпиону "Манчестер Сити" 12 баллов.

Харри надеется, что в новом сезоне его команда сделает очередной шаг вперед, но в то же время ожидает ожесточенной конкуренции.

"Думаю, в этом сезоне будет самая высокая конкуренция, что мы только видели. Мы усилились, но и другие клубы вокруг тоже усилились. В этой лиге много отличных команд".

"В прошлом вы уже видели, что эти небольшие детали позволяют тебе набрать на 10 очков больше, чем в предыдущем сезоне".

"Конечно, "Манчестер Сити" выиграл лигу в прошлом сезоне, и у них команда топ-уровня. Они купили Джека Грилиша, которого я хорошо знаю, он игрок топ-уровня, поэтому они будут сильны".

"То же самое "Челси" и "Ливерпуль", которые способны выдать хорошую серию и сохранять концентрацию. Однако для нас важнее всего сосредоточиться на себе".

"Мы должны прибавить относительно прошлого сезона, и мы будем стремиться сделать это", — сообщил Магуайр Sky Sports.


Метки Магуайр, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 12.08.2021 17:00

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  1. scauzer11 12.08.2021 18:54 # scauzer11
    даже этот про Арсенал не вспоминает))

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  2. chelsea-69 12.08.2021 18:23 # chelsea-69
    Белый Фердинанд

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  3. yxaxaxaxaxa 12.08.2021 17:41 # yxaxaxaxaxa
    про арсенал и тотенхем уже никто не вспоминает

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  4. m-ballack 12.08.2021 17:41 # m-ballack
    Капец он умный

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