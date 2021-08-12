Магуайр назвал главных конкурентов "Юнайтед"

Капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр назвал "Манчестер Сити", "Челси" и "Ливерпуль" в качестве главных конкурентов его команды в борьбе за титул Премьер-Лиги.

В первый сезон Магуайра в клубе "Юнайтед" финишировал в 33 очках позади взявшего титул "Ливерпуля". В прошлой кампании "красные дьяволы" уступили чемпиону "Манчестер Сити" 12 баллов.



Харри надеется, что в новом сезоне его команда сделает очередной шаг вперед, но в то же время ожидает ожесточенной конкуренции.



"Думаю, в этом сезоне будет самая высокая конкуренция, что мы только видели. Мы усилились, но и другие клубы вокруг тоже усилились. В этой лиге много отличных команд".



"В прошлом вы уже видели, что эти небольшие детали позволяют тебе набрать на 10 очков больше, чем в предыдущем сезоне".



"Конечно, "Манчестер Сити" выиграл лигу в прошлом сезоне, и у них команда топ-уровня. Они купили Джека Грилиша, которого я хорошо знаю, он игрок топ-уровня, поэтому они будут сильны".



"То же самое "Челси" и "Ливерпуль", которые способны выдать хорошую серию и сохранять концентрацию. Однако для нас важнее всего сосредоточиться на себе".



"Мы должны прибавить относительно прошлого сезона, и мы будем стремиться сделать это", — сообщил Магуайр Sky Sports.