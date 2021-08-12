Пол Робинсон не верит, что Кейн останется в "Тоттенхэме"
Бывший голкипер "Тоттенхэма" Пол Робинсон убежден, что нападающий Харри Кейн не сможет остаться в лондонском клубе.
На прошлой неделе, пускай и с опозданием, Кейн вернулся к тренировкам на базе "шпор", но его желание перейти в "Манчестер Сити" остается неизменным.
Главный тренер "Тоттенхэма" Нуну Эшпириту Санту внезапно заявил, что может задействовать Кейна в матче первого тура Премьер-Лиги против "Сити", однако Робинсон верит, что дни Харри в клубе сочтены.
"Думаю, в ближайшие недели эта сага только наберет обороты".
"Тренер говорит, что он (Кейн) доступен для участия в матче против "Манчестер Сити" в воскресенье, но я нахожу это странным, ведь он тренируется только пару дней и не сыграл ни минуты в предсезонных матчах. Я не представляю, как это возможно".
"Если тренер начнет заявлять его на матчи и выпускать на поле, не найдя решения, то это может стать повторением ситуации Кристиана Эриксена, когда тот сидел на скамейке и играл не в полную силу, выходя на поле".
"Это расстраивает остальную раздевалку, и я думаю, это нехорошо для обеих сторон. Очень сложно удержать игрока, когда тот хочет уйти".
"Думаю, теперь это невозможно, чтобы он остался", — цитирует Робинсона Manchester Evening News.
12.08.2021 16:00
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