"Норвич" приобрел Христоса Цолиса
"Норвич" приобрел вингера ПАОКа и сборной Греции Христоса Цолиса стоимостью 8.8 млн. фунтов.
19-летний Цолис, на счету которого восемь матчей за национальную команду, заключил с "канарейками" контракт до 2026 года.
Христос выдающимся образом провел сезон 2020/21, забив 16 голов и отдав 10 результативных передач за ПАОК во всех соревнованиях.
"Я поговорил с тренером, и он рассказал мне свой план и то, что он будет делать со мной в команде. Здесь очень хороший проект для меня".
"В прошлом году я провел свой первый сезон на профессиональном уровне. У меня хорошая статистика, и мы выиграли кубок в Греции. Это был очень хороший сезон для меня, и я надеюсь продолжить в том же духе в Премьер-Лиге", — сообщил Цолис.
12.08.2021 15:00
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Цолис воскрес.
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норм целого Христа оформили, а пенсы макаку купят:)
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