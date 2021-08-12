"Норвич" приобрел Христоса Цолиса

Христос Цолис "Норвич" приобрел вингера ПАОКа и сборной Греции Христоса Цолиса стоимостью 8.8 млн. фунтов.

19-летний Цолис, на счету которого восемь матчей за национальную команду, заключил с "канарейками" контракт до 2026 года.

Христос выдающимся образом провел сезон 2020/21, забив 16 голов и отдав 10 результативных передач за ПАОК во всех соревнованиях.

"Я поговорил с тренером, и он рассказал мне свой план и то, что он будет делать со мной в команде. Здесь очень хороший проект для меня".

"В прошлом году я провел свой первый сезон на профессиональном уровне. У меня хорошая статистика, и мы выиграли кубок в Греции. Это был очень хороший сезон для меня, и я надеюсь продолжить в том же духе в Премьер-Лиге", — сообщил Цолис.


Метки видео, Норвич, ПАОК, трансферы, Цолис

Автор mihajlo   

Дата 12.08.2021 15:00

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Последние комментарии:




  1. bmw-e34 12.08.2021 15:21 # bmw-e34
    Цолис воскрес.

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  2. alexomck 12.08.2021 15:03 # alexomck
    норм целого Христа оформили, а пенсы макаку купят:)

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