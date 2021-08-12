"Норвич" приобрел Христоса Цолиса

"Норвич" приобрел вингера ПАОКа и сборной Греции Христоса Цолиса стоимостью 8.8 млн. фунтов.

19-летний Цолис, на счету которого восемь матчей за национальную команду, заключил с "канарейками" контракт до 2026 года.



Христос выдающимся образом провел сезон 2020/21, забив 16 голов и отдав 10 результативных передач за ПАОК во всех соревнованиях.



"Я поговорил с тренером, и он рассказал мне свой план и то, что он будет делать со мной в команде. Здесь очень хороший проект для меня".



"В прошлом году я провел свой первый сезон на профессиональном уровне. У меня хорошая статистика, и мы выиграли кубок в Греции. Это был очень хороший сезон для меня, и я надеюсь продолжить в том же духе в Премьер-Лиге", — сообщил Цолис.



