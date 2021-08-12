Роджерс понимает, почему Мэддисон может захотеть перейти в "Арсенал"

Наставник "Лестера" Брендан Роджерс заявил, что понимает, откуда у его полузащитника Джеймса Мэддисона может взяться желание перейти в "Арсенал".

Согласно слухам, 24-летний Мэддисон является целью номер один для "Арсенала" по укреплению позиции креативного полузащитника. Пресса также сообщала, что сам Джеймс хочет перейти в "канонирам".



Роджерс соглашается, что "Арсенал" может показаться Мэддисону заманчивым вариантом за счет имиджа большого клуба, несмотря на то, что два последних сезона "канониры" завершали ниже "Лестера".



"Думаю, в данный момент времени "Лестер" — очень привлекательное место, чтобы быть здесь. Если ты хочешь развиваться как игрок, тренироваться на базе мирового уровня и быть частью сплоченного клуба с ощущением семьи, то это замечательное место для тебя".



"Но я понимаю, что есть так называемые большие клубы, чей облик может быть привлекателен для игрока. Мы же лишь озабочены развитием своего клуба", — сообщил Роджерс Sky Sports.