Роджерс понимает, почему Мэддисон может захотеть перейти в "Арсенал"

Джеймс Мэддисон Наставник "Лестера" Брендан Роджерс заявил, что понимает, откуда у его полузащитника Джеймса Мэддисона может взяться желание перейти в "Арсенал".

Согласно слухам, 24-летний Мэддисон является целью номер один для "Арсенала" по укреплению позиции креативного полузащитника. Пресса также сообщала, что сам Джеймс хочет перейти в "канонирам".

Роджерс соглашается, что "Арсенал" может показаться Мэддисону заманчивым вариантом за счет имиджа большого клуба, несмотря на то, что два последних сезона "канониры" завершали ниже "Лестера".

"Думаю, в данный момент времени "Лестер" — очень привлекательное место, чтобы быть здесь. Если ты хочешь развиваться как игрок, тренироваться на базе мирового уровня и быть частью сплоченного клуба с ощущением семьи, то это замечательное место для тебя".

"Но я понимаю, что есть так называемые большие клубы, чей облик может быть привлекателен для игрока. Мы же лишь озабочены развитием своего клуба", — сообщил Роджерс Sky Sports.


Метки Арсенал, Лестер, Мэддисон, Роджерс

Автор mihajlo   

Дата 12.08.2021 14:00

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Последние комментарии:




  1. gio 12.08.2021 15:21 # gio
    так называемый большой клуб

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  2. monsieurgood 12.08.2021 14:30 # monsieurgood
    все понимают. потому что он гей

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