Светская хроника за четверг

"Арсенал" предложил роскошный контракт Лаутаро Мартинесу. Андер Эррера может вернуться в "Манчестер Юнайтед". Названы лучшие шахматисты в "Челси". Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

"Челси" интересуется полузащитником московского "Динамо" Арсеном Захаряном. (Спорт-Экспресс)



Сегодня главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо поговорит с нападающим "Челси" Тэмми Абрахэмом, чтобы заманить англичанина в итальянский клуб. (Daily Mirror)



"Арсенал" предложит своего нападающего Александра Лакасетта "Роме", чтобы устранить конкурента в борьбе за Абрахэма. (Calciomercato)



"Арсенал" готов предложить нападающему "Интера" Лаутаро Мартинесу роскошный контракт с зарплатой в 275 тысяч фунтов в неделю. (The Sun)



Полузащитник "Арсенала" Лукас Торрейра близок к переходу в "Лацио" на правах аренды с опцией выкупа. (Gazzetta dello Sport)



Полузащитнику "Арсенала" Джо Уиллоку пока не удается договориться с "Ньюкаслом" об условиях личного контракта. (Sky Sports)



"Манчестер Юнайтед" не будет соперничать с "Арсеналом" за полузащитник Корентина Толиссо, доступного за 8.5 млн. фунтов. (Daily Express)



"Интер" готов заплатить 50 млн. фунтов за Антони Мартиаля, но "Юнайтед" не заинтересован в продаже французского нападающего. (Daily Mail)



Полузащитник ПСЖ Андер Эррера может вернуться в "Юнайтед". (Daily Express)



"Тоттенхэм" нацелился на вингера "Уотфорда" Исмаилу Сарра. (Eurosport.co.uk)



Главный тренер "Тоттенхэма" Нуну Эшпириту Санту попросил свой клуб купить ему полузащитника "Спортинга" Жоау Палинью. (A Bola)



"Лион" обсуждает покупку вингера "Ливерпуля" Джердана Шакири, но пока предлагает за игрока только 5 млн. фунтов. (Sky Sports)



"Ньюкасл" ведет переговоры об аренде с опцией выкупа вингера "Ромы" Карлеса Переса. (Calciomercato)



Другое



Полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден ожидает вернуться в строй после травмы стопы за две-три недели. (Sky Sports)



Эдди Хау — фаворит букмекеров на замену Ральфу Хазенхюттлю во главе "Саутгемптона". (The Sun)



18-летний вингер "Ливерпуля" Харви Эллиотт будет награжден вызовом в молодежную сборную Англии U-21. (Daily Mail)



Премьер-Лига находится в процессе создания системы по автоматическому определению офсайдов, а с нового сезона рефери, возможно, будут выступать с объяснениями ключевых решений прямо во время игры. (The Telegraph)



Кристиан Пулишич рассказал, что они с Нголо Канте — лучшие футболисты в "Челси" по игре в шахматы. (Daily Mail)



Голкипер Давид Де Хеа приехал на ужин с партнерами по "Юнайтед", а на колесо его Aston Martin стоимостью в 150 тыс. фунтов поставили блокиратор из-за неправильной парковки. Домой испанец возвращался на такси. (The Sun)



ПСЖ снял для своего новичка Лионеля Месси номер в пятизвездочном отеле стоимостью 17 тыс. фунтов в сутки. (Daily Star)