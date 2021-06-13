Моуриньо: "Англия готова выиграть Евро-2020"

Бывший наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо считает, что сборная Англии готова выиграть Евро-2020.

Обыграв сборную Хорватии со счетом 1:0 благодаря голу Рахима Стерлинга, англичане впервые в своей истории стартовали на Чемпионате Европы с победы.



По мнению Моуриньо, обилие молодых игроков в составе английской сборной не должно вводить в заблуждение, ведь это первоклассные игроки с опытом.



"Они готовы. Эта команда — опытная команда, несмотря на обилие молодых игроков".



"У них есть талант и есть опыт выступлений на высочайшем уровне в лучшей лиге мира, за лучшие клубы мира. Думаю они больше, чем готовы", — сообщил Моуриньо talkSPORT.