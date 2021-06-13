Моуриньо: "Англия готова выиграть Евро-2020"

Мейсон Маунт и Рахим Стерлинг Бывший наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо считает, что сборная Англии готова выиграть Евро-2020.

Обыграв сборную Хорватии со счетом 1:0 благодаря голу Рахима Стерлинга, англичане впервые в своей истории стартовали на Чемпионате Европы с победы.

По мнению Моуриньо, обилие молодых игроков в составе английской сборной не должно вводить в заблуждение, ведь это первоклассные игроки с опытом.

"Они готовы. Эта команда — опытная команда, несмотря на обилие молодых игроков".

"У них есть талант и есть опыт выступлений на высочайшем уровне в лучшей лиге мира, за лучшие клубы мира. Думаю они больше, чем готовы", — сообщил Моуриньо talkSPORT.


Метки Евро-2020, сборная Англии

Автор mihajlo   

Дата 13.06.2021 19:00

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  1. ganinilyha 13.06.2021 19:25 # ganinilyha
    Другие сборные кроме Франции тоже говно конечно, но не выиграют.

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  2. shearer1 13.06.2021 19:05 # shearer1
    даа...

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