Гвардиол мечтает играть за "Ливерпуль"
Защитник Йошко Гвардиол, заменивший Ибраиму Конате в "РБ Лейпциг", заявил, что мечтает последовать за французом в "Ливерпуль".
В конце мая "Ливерпуль" объявил о покупке Конате у "РБ Лейпциг" за 36 миллионов фунтов, что были прописаны в контракте Ибраимы с немецким клубом в качестве отступных.
Заменить Конате в "РБ Лейпциг" предстоит Гвардиолу, который был куплен у загребского "Динамо" еще прошлым летом, но этот сезон провел на родине в аренде.
19-летний хорват надеется, что однажды "Ливерпуль" и его заберет из Лейпцига.
"Мой любимый иностранный клуб? "Ливерпуль". Еще будучи маленьким мальчиком, я вместе с отцом смотрел матчи "Ливерпуля". Для меня не существовало другого клуба, пока я рос".
"Когда я увлекся футболом более серьезно, то стал внимательно за ними следить. Я определенно хочу попасть в Премьер-Лигу и "Ливерпуль", — цитирует Гвардиола Daily Mirror.
13.06.2021 17:00
Просмотров: 294
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Ладно бы назвал Барселону, но выбрать это? Только позорит своего отца. Надеюсь Пеп его облагоразумит
(ответить)
Лол. С такими именем фамилией дорога только в ЛФК
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий