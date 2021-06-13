Гвардиол мечтает играть за "Ливерпуль"

Йошко Гвардиол Защитник Йошко Гвардиол, заменивший Ибраиму Конате в "РБ Лейпциг", заявил, что мечтает последовать за французом в "Ливерпуль".

В конце мая "Ливерпуль" объявил о покупке Конате у "РБ Лейпциг" за 36 миллионов фунтов, что были прописаны в контракте Ибраимы с немецким клубом в качестве отступных.

Заменить Конате в "РБ Лейпциг" предстоит Гвардиолу, который был куплен у загребского "Динамо" еще прошлым летом, но этот сезон провел на родине в аренде.

19-летний хорват надеется, что однажды "Ливерпуль" и его заберет из Лейпцига.

"Мой любимый иностранный клуб? "Ливерпуль". Еще будучи маленьким мальчиком, я вместе с отцом смотрел матчи "Ливерпуля". Для меня не существовало другого клуба, пока я рос".

"Когда я увлекся футболом более серьезно, то стал внимательно за ними следить. Я определенно хочу попасть в Премьер-Лигу и "Ливерпуль", — цитирует Гвардиола Daily Mirror.


Метки Гвардиол, Ливерпуль, РБ Лейпциг

Автор mihajlo   

Дата 13.06.2021 17:00

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  1. staryi-eblan 13.06.2021 17:27 # staryi-eblan
    Ладно бы назвал Барселону, но выбрать это? Только позорит своего отца. Надеюсь Пеп его облагоразумит

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  2. slash-lfc 13.06.2021 17:02 # slash-lfc
    Лол. С такими именем фамилией дорога только в ЛФК

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