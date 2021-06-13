Жозе Фонте не удивлен интересом "Арсенала" к Невешу

Рубен Невеш Ветеран "Лилля" Жозе Фонте заявил, что не удивлен интересом "Арсенала" к полузащитнику "Вулверхэмптона" Рубену Невешу.

В данный момент "Арсенал" находится на пороге продажи Гранита Джаки в "Рому", собираясь пригласить на место швейцарца оцениваемого в 40 миллионов фунтов Невеша.

Фонте, поигравший в Англии за "Кристал Пэлас", "Саутгемптон" и "Вест Хэм", считает, что покупка его 24-летнего соотечественника стала бы хорошим вложением денег.

"Рубен — замечательный молодой игрок. Мы не можем забывать, что он все еще молод".

"Он очень хорошо выступает с момента, как приехал в Англию. Я не могу сказать, что удивлен слухами насчет "Арсенала", потому что я знаю, каким мастерством он обладает, а по умению отдать пас он не уступает никому".

"Он может забивать голы из-за пределов штрафной площади. Он очень умен. Я не удивлен интересом к нему", — сообщил Фонте talkSPORT.


Метки Арсенал, Вулверхэмптон, Невеш, Фонте

Автор mihajlo   

Дата 13.06.2021 16:00

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  1. jirrort 13.06.2021 16:47 # jirrort
    На понижение не пойдет

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  2. tigerpool 13.06.2021 16:11 # tigerpool
    Хороший исполнитель, но не лидер. А пидрам как раз таки нужен лидер

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