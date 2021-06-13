Жозе Фонте не удивлен интересом "Арсенала" к Невешу

Ветеран "Лилля" Жозе Фонте заявил, что не удивлен интересом "Арсенала" к полузащитнику "Вулверхэмптона" Рубену Невешу.

В данный момент "Арсенал" находится на пороге продажи Гранита Джаки в "Рому", собираясь пригласить на место швейцарца оцениваемого в 40 миллионов фунтов Невеша.



Фонте, поигравший в Англии за "Кристал Пэлас", "Саутгемптон" и "Вест Хэм", считает, что покупка его 24-летнего соотечественника стала бы хорошим вложением денег.



"Рубен — замечательный молодой игрок. Мы не можем забывать, что он все еще молод".



"Он очень хорошо выступает с момента, как приехал в Англию. Я не могу сказать, что удивлен слухами насчет "Арсенала", потому что я знаю, каким мастерством он обладает, а по умению отдать пас он не уступает никому".



"Он может забивать голы из-за пределов штрафной площади. Он очень умен. Я не удивлен интересом к нему", — сообщил Фонте talkSPORT.