Жозе Фонте не удивлен интересом "Арсенала" к Невешу
Ветеран "Лилля" Жозе Фонте заявил, что не удивлен интересом "Арсенала" к полузащитнику "Вулверхэмптона" Рубену Невешу.
В данный момент "Арсенал" находится на пороге продажи Гранита Джаки в "Рому", собираясь пригласить на место швейцарца оцениваемого в 40 миллионов фунтов Невеша.
Фонте, поигравший в Англии за "Кристал Пэлас", "Саутгемптон" и "Вест Хэм", считает, что покупка его 24-летнего соотечественника стала бы хорошим вложением денег.
"Рубен — замечательный молодой игрок. Мы не можем забывать, что он все еще молод".
"Он очень хорошо выступает с момента, как приехал в Англию. Я не могу сказать, что удивлен слухами насчет "Арсенала", потому что я знаю, каким мастерством он обладает, а по умению отдать пас он не уступает никому".
"Он может забивать голы из-за пределов штрафной площади. Он очень умен. Я не удивлен интересом к нему", — сообщил Фонте talkSPORT.
13.06.2021 16:00
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На понижение не пойдет
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Хороший исполнитель, но не лидер. А пидрам как раз таки нужен лидер
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