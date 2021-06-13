Рюдигер не стал ближе к новому контракту с "Челси"

Защитник "Челси" Антонио Рюдигер не стал ближе к подписанию нового контракта с лондонским клубом.

Завершив сезон 2020/21 победой в финале Лиги Чемпионов, Рюдигер пока не садился за стол переговоров с "Челси". Как сообщает The Athleltic, никаких подвижек в плане продления истекающего через 12 месяцев контракта Антонио до сих пор нет.



В данный момент Рюдигер сосредоточен на выступлении за сборную Германии на Евро-2020, поэтому "синим" придется подождать, пока 28-летний защитник вернется.



Рюдигер счастлив выступать за команду Томаса Тухеля, но в то же время хочет получить достойное предложение о новом контракте — как по зарплате, так и по длительности.



Сейчас Антонио даже не входит в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков "Челси", хотя является одним из лидеров раздевалки. Так что немец рассчитывает на значительную прибавку к зарплате и надеется связать свое будущее до 2025 года.



Сразу несколько европейских клубов наблюдают за ситуацией Рюдигера, особенную учитывая перспективу подписать Антонио свободным агентом следующим летом.