Рюдигер не стал ближе к новому контракту с "Челси"

Антонио Рюдигер Защитник "Челси" Антонио Рюдигер не стал ближе к подписанию нового контракта с лондонским клубом.

Завершив сезон 2020/21 победой в финале Лиги Чемпионов, Рюдигер пока не садился за стол переговоров с "Челси". Как сообщает The Athleltic, никаких подвижек в плане продления истекающего через 12 месяцев контракта Антонио до сих пор нет.

В данный момент Рюдигер сосредоточен на выступлении за сборную Германии на Евро-2020, поэтому "синим" придется подождать, пока 28-летний защитник вернется.

Рюдигер счастлив выступать за команду Томаса Тухеля, но в то же время хочет получить достойное предложение о новом контракте — как по зарплате, так и по длительности.

Сейчас Антонио даже не входит в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков "Челси", хотя является одним из лидеров раздевалки. Так что немец рассчитывает на значительную прибавку к зарплате и надеется связать свое будущее до 2025 года.

Сразу несколько европейских клубов наблюдают за ситуацией Рюдигера, особенную учитывая перспективу подписать Антонио свободным агентом следующим летом.


Метки контракты, Рюдигер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.06.2021 14:00

Количество просмотров Просмотров: 201



Поиск: