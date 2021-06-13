Фоден и Стерлинг выйдут в старте сборной Англии против Хорватии

Фил Фоден и Рахим Стерлинг Полузащитники "Манчестер Сити" Фил Фоден и Рахим Стерлинг выйдут в стартовом составе сборной Англии на матч против Хорватии в рамках Евро-2020.

Фоден и Стерлинг не принимали участия в товарищеских матчах против Австрии и Румынии в начале июня, но сыграли в последнем официальном поединке англичан — против Польши в марте в отборе к ЧМ-2022.

Как стало известно Sky Sports, Фил и Рахим будут поддерживать своего капитана Харри Кейна, который расположится на острие атак английской сборной.

По всей видимости, решение главного тренера "трех львов" Гарета Саутгейта означает, что ни Джеку Грилишу, ни Маркусу Рэшфорду не найдется места в старте.

Добавим, за всю историю выступлений на Чемпионатах Европы сборная Англии еще никогда не выигрывала первый матч на турнире.


Метки Евро-2020, Манчестер Сити, сборная Англии, Стерлинг, Фоден

Автор mihajlo   

Дата 13.06.2021 13:00

Количество просмотров Просмотров: 737

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  1. true-manc 13.06.2021 14:20 # true-manc
    КОРОЛИ!!!

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  2. yamateh 13.06.2021 13:56 # yamateh
    Убедиться что Стерлядь полное гуано и продолжит ставить его в старт, т.к Гарет физрук

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  3. chr1s8rown 13.06.2021 13:52 # chr1s8rown
    Только хуесосы болеют за инглию типа пенсы

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  4. sexan 13.06.2021 13:41 # sexan
    Сейчас зайдет чел и напишет - короли.)))

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  5. mancunia-planet 13.06.2021 13:20 # mancunia-planet
    Фоден заслужил, а вот стерва зачем нужен? Он даже за клуб не играл последние матчи сидел в запасе, т к он полное гамно. Не понятно нахер Пеп засунул его в финал, смотрелся никчёмным, и даже не заменил его. Ничего полезного, ни одной передачи, всё время терял мяч.

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  6. alexomck 13.06.2021 13:13 # alexomck
    читает комменты на фапле Гарет, но маунт в старте не нужен.

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  7. thegodfather 13.06.2021 13:12 # thegodfather
    2 петушка.
    не удивлен, что они за голубков играют

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