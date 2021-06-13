Фоден и Стерлинг выйдут в старте сборной Англии против Хорватии

Полузащитники "Манчестер Сити" Фил Фоден и Рахим Стерлинг выйдут в стартовом составе сборной Англии на матч против Хорватии в рамках Евро-2020.

Фоден и Стерлинг не принимали участия в товарищеских матчах против Австрии и Румынии в начале июня, но сыграли в последнем официальном поединке англичан — против Польши в марте в отборе к ЧМ-2022.



Как стало известно Sky Sports, Фил и Рахим будут поддерживать своего капитана Харри Кейна, который расположится на острие атак английской сборной.



По всей видимости, решение главного тренера "трех львов" Гарета Саутгейта означает, что ни Джеку Грилишу, ни Маркусу Рэшфорду не найдется места в старте.



Добавим, за всю историю выступлений на Чемпионатах Европы сборная Англии еще никогда не выигрывала первый матч на турнире.