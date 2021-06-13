У Эриксена не было проблем с сердцем в "Тоттенхэме"

Бывший доктор "Тоттенхэма" Санджай Шарма заявил, что у датского полузащитника Кристиана Эриксена не было никаких проблем с сердцем в период выступлений за "шпор".

Накануне в матче сборных Дании и Финляндии на Евро-2020 случилось нечто страшное. Эриксен упал на ровном месте, потеряв сознание.



Реанимационная бригада буквально вернула Кристиана к жизни с помощью массажа сердца. 29-летний полузащитник, ныне выступающий за "Интер", сразу же отправился в госпиталь.



Сердечный приступ Эриксена стал настоящим шоком — в том числе для бывшего клуба Кристиана, за который он выступал в Премьер-Лиге с 2013 по январь 2020.



"Я подумал: "О, Боже! Неужели мы что-то упустили из виду? Но я проверил все результаты тестов, и все выглядело идеально".



"С первого дня, как мы подписали его, моей задачей было проводить скрининги, и мы проверяли его каждый год. Вплоть до 2019 года все тесты были совершенно нормальными, так что это не какая-то хроническая сердечная проблема. Я могу поручиться за это, потому что я сам проводил тесты", — сообщил кардиолог Шарма Daily Mail.



Daily Mail добавляет, что на этом игровая карьера Эриксена может быть завершена — по крайней мере, в Италии, где законом запрещено заниматься профессиональным спортом людям со значительной сердечной аномалией.