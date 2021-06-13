Коман может перебраться в Премьер-Лигу

Вингер "Баварии" Кингсли Коман хочет покинуть Мюнхен и может продолжить карьеру в Премьер-Лиге.

Вот уже несколько месяцев "Бавария" и Коман не могут договориться о продлении рассчитанного до 2023 года контракта Кингсли.



Коман проявляет себя гораздо лучше, чем Лерой Сане, забив восемь голов и отдав 15 результативных передач во всех соревнованиях в этом сезоне, но получает меньше половины от тех 300 тысяч фунтов, которые имеет прибывший из "Манчестер Сити" игрок.



Как утверждает Sky in Germany, 25-летний француз остался недоволен последним предложением "Баварии" о новом контракте и теперь хочет уйти, так как его не ценят в Мюнхене.



Среди возможных претендентов на Комана называются "Челси" и "Манчестер Юнайтед".