Дэвид Джеймс считает, что Хендерсон должен стать первым номером МЮ

Бывший голкипер "Манчестер Сити" и сборной Англии Дэвид Джеймс считает, что "Манчестер Юнайтед" должен сделать Дина Хендерсона своим первым номером.

В сезоне 2020/21 у "Юнайтед" не было твердого первого номера. И Де Хеа, и Хендерсон имели шансы проявить себя, а главный тренер Оле Гуннар Сульшер отказывался ставить одного своего голкипера выше другого.



Ожидается, что после Евро-2020 Сульшер все-таки выберет первого номера на новый сезон, и для Джеймса этот выбор очевиден.



"Я бы предпочел Хендерсона. Ему 23 года, а в "Шеффилд Юнайтед" и несколько раз в "Манчестер Юнайтед" он уже показал, что может выступать на уровне Премьер-Лиги".



"К выступлению за "Манчестер Юнайтед" нужно привыкнуть. Это немного другое, нежели выступать за "Шеффилд Юнайтед", но по своим способностям и потенциалу он значительно превосходит то, что может предложить Де Хеа".



"Де Хеа — не плохой голкипер, но дело не в этом. Я просто думаю, что ты, будучи тренером, должен ориентироваться на будущее".



"Де Хеа выступал феноменальным образом за "Манчестер Юнайтед", но сохранять этот уровень так сложно. Думаю, Дин Хендерсон — это выбор "Манчестер Юнайтед", чтобы двигаться в вперед", — сообщил Джеймс Goal.