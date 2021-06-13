Вернер считает, что система VAR испортила его сезон

Нападающий "Челси" Тимо Вернер считает, что система VAR испортила его дебютный сезон в Англии.

Перебравшись в "Челси" из "РБ Лейпциг" за 53 миллиона фунтов прошлым летом, Вернер забил лишь шесть голов в Премьер-Лиге. При этом Тимо 41 раз угодил в офсайд — больше всех в дивизионе.



На текущей неделе стало известно, что со следующего сезона VAR будет использовать более толстые линии при определении положения вне игры, и 25-летний немец надеется извлечь из этого выгоду.



"Я прочитал, что они в Англии хотят сделать линии VAR толще, и это было бы хорошо для меня, потому что тогда у меня было бы на пять голов больше в этом сезоне".



"В целом меня устраивает VAR, но я больше всего страдаю от нее", — цитирует Вернера Daily Mirror.