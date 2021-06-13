"Сити" поставил на паузу свой интерес к Нуну Мендешу

"Манчестер Сити" был вынужден поставить на паузу свой интерес к левому защитнику "Спортинга" Нуну Мендешу до окончания Евро-2020.

За пять лет своей работы на "Этихад" главному тренеру "Сити" Хосепу Гвардиоле так и не удалось найти решение для левого фланга обороны.



В отсутствие Бенжамена Менди, который три года назад был куплен "горожанами" за 52 миллиона фунтов, на позиции левого защитника закрепился Александр Зинченко, однако гол Кая Хаверца в финале Лиги Чемпионов в прошлом месяце показал, что в оборонительной игре 24-летнего украинца есть изъяны.



По информации Daily Mirror, чемпионы Премьер-Лиги еще в прошлом месяце начали переговоры с лагерем Мендеша, однако главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш потребовал от 18-летнего защитника, чтобы тот сосредоточился только на национальной команде на период Евро-2020.



Если Мендеш хорошо себя проявит на Чемпионате Европы, это может только увеличить его стоимость и привлечь интерес других клубов, включая "Реал".



"Сити" остается надеяться, что португальская диаспора клуба в лице Рубена Диаша, Жоау Канселу и Бернарду Силвы поможет талантливому юниору сделать правильный выбор после Евро-2020.



Добавим, что контракт Нуну со "Спортингом" рассчитан до 2025 года и подразумевает отступные в 60.1 млн. фунтов.



