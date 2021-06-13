Анонс матча Англия — Хорватия

Сборная Англии возьмет старт на Евро-2020 домашним матчем против Хорватии.

Хорватия располагается только на 14-м месте в рейтинге национальных команд ФИФА — на 10 строчек ниже англичан, — но с этой сборной у "трех львов" особые счеты.



Три года назад именно хорваты не пустили команду Гарета Саутгейта в финал Чемпионата Мира в России, вырвав победу в компенсированное время на московских "Лужниках".



Также можно вспомнить, как англичане не попали на Евро-2008, проиграв сборной Хорватии на "Уэмбли" со счетом 2:3 в ноябре 2007.



Предматчевая пресс-конференция англичан, на которую должны были прийти Саутгейт со своим капитаном Харри Кейном, была отменена из-за инцидента с экс-полузащитником "Тоттенхэма" Кристианом Эриксеном, который потерял сознание в матче сборных Дании и Финляндии.



- Это будет третья встречах этих сборных на больших международных турнирах. Англичане победили 4:2 на групповом этапе Евро-2004, но уступили 2:1 в полуфинале ЧМ-2018.



- Англичане еще никогда не проигрывали на "Уэмбли" в рамках больших турниров (7 побед, 4 ничьи).



- Англичане еще никогда не выигрывали свой первый матч на Чемпионатах Европы (5 ничьих, 4 поражения).



На Евро-1996 Саутгейт, нынешний тренер англичан, стал одним из трех игроков своей сборной, сыгравших все 510 минут. Тогда Гарет отметился промахом в послематчевой серии пенальти против Германии в полуфинале.



- Это будет шестой Чемпионат Европы для Хорватии и пятый подряд.



- За исключением серий пенальти, хорваты проиграли только два из 11 последних матчей на Чемпионатах Европы (1:0 против Испании в 2012 и 1:0 против Португалии в 2016).



- Иван Перишич поучаствовал в 11 голах за сборную Хорватии на больших соревнованиях — больше всех.



- Златко Далич руководит хорватами на втором подряд большом соревновании. Прежде это удавалось только Мирославу Блажевичу (Евро-1996, ЧМ-1998).



Единственной потерей англичан, по всей видимости, будет защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр, который лишь в пятницу возобновил тренировки в общей группе после травмы связок лодыжки. Джордану Хендерсону отчаянно не хватает практики — с февраля он сыграл только 45 минут товарищеского матча против Румынии. Английская пресса ожидает, что Рахим Стерлинг, Мейсон Маунт и Харри Кейн выйдут с первых минут, а Фил Фоден, Джек Грилиш и Маркус Рэшфорд останутся вне стартового состава.



Евро-2020. Группа D. 1-й тур

Сборная Англии — сборная Хорватии

Лондон. Стадион "Уэмбли". 16:00 Онлайн-трансляция