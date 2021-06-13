Леви предупредил Кейна насчет ухода из "Тоттенхэма"

Президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви предупредил Харри Кейна, что клуб не пойдет на поводу у нападающего.

Не дожидаясь окончания этого сезона, Кейн стал открыто говорить о своем желании уйти из "Тоттенхэма" в клуб, где он сможет выступать в Лиге Чемпионов и сражаться за трофеи.



В день назначения Фабио Паратичи спортивным директором "шпор" Леви вскользь коснулся темы будущего Кейна и дал ясно понять, что интересы клуба для него на первом месте.



"Я никогда не буду обсуждать отдельных игроков на публике. Я лишь скажу, что я, все фанаты и игроки разделяем его разочарование от отсутствия побед. Все мы хотим побеждать".



"Одна из задач, которые Фабио придется решать после вступления в должность, заключается в том, чтобы определить, какие игроки останутся, а каких мы попросим поискать другой клуб".



"Конечно, существует трансферный рынок, но там не всегда можно достичь, чего хотим мы и чего хотят другие клубы. Мы будем поступать так, как правильно для нашего клуба", — цитирует Леви Sky Sports.