Санчо войдет в топ-5 самых высокооплачиваемых игроков Премьер-Лиги

В случае своего перехода в "Манчестер Юнайтед" вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо станет одним из пяти самых высокооплачиваемых игроков в Премьер-Лиге.

Накануне стало известно, что "Юнайтед" и "Боруссия" расходятся на 11 миллионов фунтов в оценке стоимости Санчо, но при этом настроены преодолеть существующие разногласия.



А вот с самим Джейдоном, как утверждает Daily Mail, "красные дьяволы" уже согласовали условия роскошного пятилетнего контракта.



По информации издания, "Юнайтед" готов платить Санчо "немногим меньше", чем Давиду Де Хеа — самому высокооплачиваемому игроку Премьер-Лиги с зарплатой в 375 тыс. фунтов в неделю. Но больше, чем Полю Погба (290 тыс. фунтов в неделю).



Таким образом, заключив контракт с "дьяволами", 21-летний Санчо присоединится к компании Де Хеа, Пьр-Эмерика Обамеянга из "Арсенала" и Рахима Стерлинга с Кевином Де Брюйне из "Манчестер Сити", которые получают в Премьер-Лиге больше всех.