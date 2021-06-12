МЮ придется выложить 30 млн. фунтов, чтобы заполучить Триппьера
"Манчестер Юнайтед" придется выложить 30 миллионов фунтов, чтобы заполучить правого защитника Кирана Триппьера этим летом.
Главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер хочет подписать Триппьера, чтобы стимулировать Аарона Ван-Биссаку, как он это сделал с его визави по левому флангу Люком Шоу год назад, пригласив на "Олд Траффорд" Алекса Теллеса.
По слухам, и сам Триппьер хочет вернуться на родину, особенно когда его зовет "Юнайтед". Киран родился в городе Бери, что находится близ Манчестера, а вся его семья болеет за "красных дьяволов".
Однако Daily Mirror утверждает, что "Атлетико" занял твердую позицию в отношении Триппьера. Наставник "матрасников" Диего Симеоне совершенно не желает отпускать 30-летнего англичанина, чей контракт действителен еще 12 месяцев.
Только сумма в 30 млн. фунтов заставит "Атлетико" пойти на сделку, тогда как "Юнайтед" надеялся заполучить Триппьера за 15-20 млн. фунтов.
12.06.2021 22:00
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