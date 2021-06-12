Эшли Янг склоняется к переходу в "Бернли"

Крайний защитник "Интера" Эшли Янг, вероятно, откажется от нового контракта на "Сан-Сиро" и вернется в Премьер-Лигу этим летом.

Как сообщает Daily Mirror, на руках у Янга есть предложение от "Интера" о новом однолетнем контракте, однако Эшли достиг своей цели, выиграв титул Серии А, и теперь готов вернуться на родину.



Ранее Янга связывали с возвращением в "Уотфорд", однако источник утверждает, что 35-летний англичанин склоняется к варианту с "Бернли", чей главный тренер Шон Дайч активно ищет замену покидающему клуб Робби Брэйди.



Дайч был капитаном Янга, когда тот делал свои первые шаги в "Уотфорде" почти два десятка лет назад. Шон ценит универсализм Эшли, который за свою карьеру успел поиграть на обоих флангах и на различных позициях — от защитника до нападающего.



Дайч чувствует, что Янг сможет добавить его команде опыта и стать лидером раздевалки. Кроме того, Эшли доступен свободным агентом, что чрезвычайно важно для "Бернли" как для клуба, чьи финансы крайне ограничены.