Паратичи назначен спортивным директором "Тоттенхэма"

"Тоттенхэм" официально объявил о назначении Фабио Паратичи на должность спортивного директора.

11 последних лет Паратичи провел в "Ювентусе", который, к слову, предлагал ему остаться, однако Фабио отказался продлевать свой истекающий контракт.



Срыв переговоров "шпор" с тренером Антонио Конте, с которым Паратичи довелось поработать в Турине, никак не повлиял на назначение Фабио, который приступает к работе на новом месте с 1 июля.



"Я знаю Фабио уже несколько лет, и он обладает огромным опытом в плане скаутской работы, работы с молодежью и решения футбольных вопросов. У него выдающаяся репутацию по созданию конкурентоспособных команд. Как все мы знаем, "Ювентус" — очень успешный клуб, и в этом большая заслуга Фабио. Он станет отличным дополнением к нашему менеджменту. Я доволен, что он возглавит спортивную деятельность нашего клуба, и мы предвкушаем следующий сезон", — сообщил президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви.



Назначив 48-летнего итальянца, теперь "шпоры" могут сосредоточиться на утверждении главного тренера, которым, как ожидается, станет Паулу Фонсека, прежде поработавший в "Роме".



Добавим, в прошлом обязанности спортивного директора в "Тоттенхэме" исполняли Дамьен Комолли, Франко Бальдини, Франк Арнесен и Дэвид Плит, но последние годы Леви лично курировал трансферную политику клуба.