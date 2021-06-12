Марсело может продолжить карьеру в Премьер-Лиге

"Эвертон" и "Лидс" проявляют интерес к крайнему защитнику "Реала" Марсело.

Марсело является одним из старожилов "Реала", где он выступает с 2007 года, выиграв огромное количество трофеев за это время.



Однако Daily Mirror утверждает, что 33-летний бразилец не входит в планы Карло Анчелотти, который недавно вернулся на тренерский мостик Королевского клуба, бросив свою работу в "Эвертоне".



Агенты Марсело уже вовсю ищут новое пристанище для своего клиента, чей контракт с "Реалом" действителен еще 12 месяцев.



Сам ветеран предпочитает отправиться в Англию и Италию, а "Эвертон", бывший клуб Анчелотти, называется одним из ранних фаворитов.



Ожидается, что "Реал" попросит за Марсело, сыгравшего только 19 матчей в этом сезоне Ла Лиги, около 5 миллионов фунтов в качестве компенсации.