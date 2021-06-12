"Борнмут" готов предложить работу Виейра

"Борнмут" готов позвать легенду "Арсенала" Патрика Виейра на должность главного тренера.

"Борнмут" интересовался Виейра не далее, чем в феврале, когда искал замену уволенному Джейсону Тиндаллу.



Тогда "вишенки" останови свой выбор на Джонатане Вудгейте, однако тот не смог финишировать в зоне плей-офф Чемпионшипа, чем лишил себя шансов продлить свой краткосрочный контракт.



Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, сейчас "Борнмут" вновь вступил переговоры с Патриком, который открыт к возобновлению тренерской деятельности, но в идеале хотел бы возглавить клуб из Премьер-Лиги.



Помимо 44-летнего француза, "Борнмут" также проявляет интерес к главному тренеру "Фулхэма" Скотту Паркеру.