"Борнмут" готов предложить работу Виейра
"Борнмут" готов позвать легенду "Арсенала" Патрика Виейра на должность главного тренера.
"Борнмут" интересовался Виейра не далее, чем в феврале, когда искал замену уволенному Джейсону Тиндаллу.
Тогда "вишенки" останови свой выбор на Джонатане Вудгейте, однако тот не смог финишировать в зоне плей-офф Чемпионшипа, чем лишил себя шансов продлить свой краткосрочный контракт.
Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, сейчас "Борнмут" вновь вступил переговоры с Патриком, который открыт к возобновлению тренерской деятельности, но в идеале хотел бы возглавить клуб из Премьер-Лиги.
Помимо 44-летнего француза, "Борнмут" также проявляет интерес к главному тренеру "Фулхэма" Скотту Паркеру.
12.06.2021 18:00
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