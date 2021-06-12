"Лестер" вступил в борьбу за Патсона Дака

Нападающий "Ред Булл" Патсон Дака вызывает интерес со стороны "Ливерпуля", "Челси", а теперь и "Лестера".

Дака выдающимся образом провел сезон 2020/21, забив 29 голов в 36 матчах за австрийскую команду.



22-летний замбиец привлек внимание целого ряда европейских клубов и может быть доступен для трансфера в это окно всего за 17 миллионов фунтов.



Как сообщает Daily Mirror, очередным претендентом на Патсона стал "Лестер", чей главный тренер Брендан Роджерс готовится к жизни без Джейми Варди, неспешно подыскивая преемника для 34-летнего бомбардира.



В отличие от "Ливерпуля" и "Челси", "лисы" готовы предложить Дака регулярную игровую практику.