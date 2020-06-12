"Вест Хэм" подтвердил новую сделку с Мойесом

"Вест Хэм" официально подтвердил, что главный тренер Дэвид Мойес заключил новый трехлетний контракт.

Во второй раз за карьеру возглавив "Вест Хэм" в декабре 2019, Мойес преобразил лондонскую команду, а в этом сезоне занял шестое место в Премьер-Лиге.



Лондонцы установили клубный рекорд по количеству очков за сезон Премьер-Лиги и всего лишь в третий раз в своей истории вышли в еврокубки.



Предыдущий контракт Дэвида истекал уже этим летом, а в прессе ходили слухи, что шотландский специалист может вернуться в "Эвертон", где ранее он провел 11 лет.



Однако Мойес сохранил верность "молотобойцам", связав свое будущее до 2024 года.



"Это место, где я хочу быть и где я счастлив. Я в восторге от того, что мне дана возможность развить то, что мы уже создали. Владельцы и я полностью совпадаем в том, как мы хотим развивать и улучшать этот клуб", — сообщил Мойес.