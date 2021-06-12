Фердинанд отговаривает МЮ от покупки Триппьера

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд посоветовал своему бывшему клубу отказаться от покупки защитника "Атлетико" Кирана Триппьера.

Согласно слухам, "Юнайтед" уже ведет переговоры о приобретении Триппьера, с помощью которого главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер хочет добавить конкуренции Аарону Ван-Биссаке на правом краю обороны.



Фердинанд понимает мотивы Сульшера, но считает, что 30-летний англичанин, едва выигравший Ла Лигу с "Атлетико", не годится для "Юнайтед".



"Я не думаю, что они собираются купить правого защитника, который будет играть каждую неделю. Они ищут игрока на роль дублера. Они потратили 50 миллионов фунтов на Ван-Биссаку не для того, чтобы он был запасным".



"Если честно, Триппьер не был бы моим выбором, но я вижу качества, которыми он обладает. Я бы определенно не стал его покупать ввиду его профиля. "Юнайтед" нужен другой игрок на роль запасного правого защитника", — сообщил Фердинанд Metro.