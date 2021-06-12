Моуриньо: "Лукаку ранила критика в "Юнайтед"

Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо объяснил, почему нападающий Ромелу Лукаку выглядит совершенно другим игроком в "Интере".

За два сезона в "Интере" Лукаку наколотил 64 гола — примерно в полтора раза больше, чем за этот же отрезок в "Юнайтед", откуда он уехал в Италию в 2019 году.



Моуриньо чувствует, что в "Интере" Ромелу обрел любовь публики и смог играть в том стиле, который лучше всего для него подходит, тогда как в "Юнайтед" бельгийца регулярно критиковали, называя медленным и неповоротливым.



"Он провел удивительный сезон, и я бы сказал, что сейчас он реализовал свой потенциал".



"Считаю, в "Интере" он получил то, в чем нуждается. Ему нужно чувствовать, что он номер один и что его любят. Он был обожаем тренером и болельщиками, и это оказало большое влияние. Пресса тоже поддерживает его. Там у него есть эта любовь".



"Ромелу — того рода парень, который, даже забивая голы в Англии... Не воспринимался игроком правильного типа для "Манчестер Юнайтед". Это ранит. Когда он не забивает, то того, что он делает для команды, недостаточно. Это ранит его".



"Кроме того, он не обладает достаточным мастерством работы с мячом. Его обвиняли, что он не Кантона, не Бербатов. Конечно, он не Канона, не Бербатов. Он Лукаку".



"В Италии они используют его, как подобает. Вы знаете, как Конте нравится играть: пятеро в обороне, три полузащитника всегда на своих позициях, Лукаку и Лаутаро (Мартинес) впереди".



"Лаутаро позволено отходить назад, а Лукаку врывается на свободное пространство. Так они просто уничтожают соперников".



"Он не стал лучшим бомбардиром в этом сезоне из-за Криштиану, но Лукаку все равно забил много голов. Его обожают, и у него есть связь с фанатами", — сообщил Лукаку talkSPORT.