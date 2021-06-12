Фабрегас признался, что покинул "Челси" из-за Жоржиньо

Жоржиньо Экс-полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас назвал Жоржиньо одной из причин, почему он покинул "Стэмфорд Бридж".

Присоединившись к "Челси" летом 2014, Фабрегас выступал за лондонский клуб до января 2019, покинув лондонский клуб посреди первого сезона Маурицио Сарри.

К тому времени Сеск понял, что у него не так много шансов конкурировать с Жоржиньо, который остался ключевым игроком "синих" и после ухода Сарри с поста главного тренера.

"Он (Жоржиньо) — одна из главных причин, почему я ушел из "Челси".

"Он очень умный игрок, смышленый, он хороший распасовщик. Я лишь могу упрекнуть его в том, что порой он слишком быстро расстается с мячом, когда идет вперед".

"Он заставляет команду функционировать. В "Челси" у него есть Нголо Канте, который постоянно его страхует, и это важный фактор. Я не знаю, как он проявит себя в больших матчах на Евро без него".

"Он действительно хороший игрок, и благодаря тактике тренера он знает, что ему нужно делать. Это очень помогает ему", — сообщил Фабрегас BBC One.


Метки Жоржиньо, Фабрегас, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.06.2021 13:00

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  1. osivori 12.06.2021 14:24 # osivori
    все понятно, мягко стелит, так или иначе парень воспитанный, он не позволил себе сказать, что в лучшие свои годы тормоз хархинье ему в подметки не годился, да не являеться он уровнем челси, а так удачи

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  2. sexan 12.06.2021 13:50 # sexan
    Францеск всегда был крут.

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