"Боруссия" предложит новый контракт Беллингему

Джуд Беллингем Опасаясь интереса клубов Премьер-Лиги к Джуду Беллингему, дортмундская "Боруссия" собирается предложить своему полузащитнику новый контракт.

Беллингем прибыл в Дортмунд лишь прошлым летом из "Блэкберна" и после убедительного сезона на клубном уровне попал в заявку сборной Англии на Евро-2020.

Этих успехов Джуд добился в 17 лет, чем привлек интерес больших клубов вроде "Ливерпуля", "Манчестер Сити" и "Челси".

Однако "Боруссия" не собирается прощаться с Беллингемом в обозримом будущем. Как сообщает Dail Mail, немецкий клуб собирается продлить контракт с вундеркиндом до 2025 года.

Заключив новую сделку, Беллингем, оцениваемый в 100 млн. фунтов, сможет увеличить свою зарплату до 85 тыс. фунтов в неделю.


Метки Беллингем, Боруссия, контракты

Автор mihajlo   

Дата 12.06.2021 12:00

Количество просмотров Просмотров: 379



Поиск: