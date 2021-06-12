"Боруссия" предложит новый контракт Беллингему

Опасаясь интереса клубов Премьер-Лиги к Джуду Беллингему, дортмундская "Боруссия" собирается предложить своему полузащитнику новый контракт.

Беллингем прибыл в Дортмунд лишь прошлым летом из "Блэкберна" и после убедительного сезона на клубном уровне попал в заявку сборной Англии на Евро-2020.



Этих успехов Джуд добился в 17 лет, чем привлек интерес больших клубов вроде "Ливерпуля", "Манчестер Сити" и "Челси".



Однако "Боруссия" не собирается прощаться с Беллингемом в обозримом будущем. Как сообщает Dail Mail, немецкий клуб собирается продлить контракт с вундеркиндом до 2025 года.



Заключив новую сделку, Беллингем, оцениваемый в 100 млн. фунтов, сможет увеличить свою зарплату до 85 тыс. фунтов в неделю.