Фонсека хочет купить трех игроков "Ромы" в "Тоттенхэм"

Готовясь заступить на тренерский мостик "Тоттенхэма", Паулу Фонсека собирается позвать за собой из "Ромы" трех игроков.

"Тоттенхэм" находится в поисках нового рулевого с момента увольнения Жозе Моуриньо в апреле, однако накануне стало известно, что "шпоры" достигли принципиальной договоренности с Фонсекой.



Как утверждает La Repubblica, в ходе переговоров с "Тоттенхэмом" Паулу озвучил ряд трансферных целей, над которыми предстоит поработать Фабио Паратичи, который будет назначен спортивным директором лондонского клуба.



В "Тоттенхэме" Фонсека надеется воссоединиться с тремя своими подопечными по "Роме": центральным защитником Джанлукой Манчини и полузащитниками Лоренцо Пеллегрини с Гонсало Вильяром.



24-летний Пеллегрини также вызывает интерес у "Барселоны", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуля" и может быть доступен за 30 миллионов фунтов.